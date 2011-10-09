-"Bluetooth"lu akıllı kapı ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - Gelişen teknoloji, girişimcilerin zekaları ile birleşince insanların hayatını kolaylaştıran ve konfor düzeylerini artıran bir çok yeni ürün insanların kullanımına sunuluyor. Ankaralı bir firmanın ürettiği akıllı çelik kapı, kullanıcılarının evlerindeki bütün güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Evde oluşabilecek, yangın, su baskını, gaz kaçağından evin herhangi bir yerinden gerçekleşebilecek hırsızlık girişimine kadar bütün olumsuzluklara önlem alan akıllı kapı, aynı zamanda üzerinde bulunan bluetooth ekranı sayesinde ev sahibinin konforuna da katkı da bulunuyor. Uzaktan kumanda ile çalışan kapı, yüksek güvenlik düzeyine getirildiğinde her iki tarafından çıkan ve duvar içindeki çelik yuvalara giren 16'şar santimetrelik çelik bariyerler sayesinde adeta ''kale kapısı'' hüviyetine bürünüyor. Akıllı kapının özellikleri bununla da sınırlı kalmıyor. İçine yerleştirilen elektronik devreler sayesinde kapı aynı zamanda evde oluşacak yangın, su baskını, gaz kaçağı, hırsızlık, kapıya yönelik tahribat ve deprem gibi konularda ev sahibini ve çevredekileri hem sesli hem görsel olarak uyarıyor. Kapının ''panik butonu'' da bulunuyor. Evdeyken kalp krizi, düşme gibi herhangi bir acil durumda panik butonuna basılarak yardım çağrısı yapılabiliyor. Kapıdaki ışık, ses gibi alarm sistemleri devreye giriyor ve yüksek güvenlik sistemi devre dışı kalıyor. Çünkü yüksek güvenlik sistemi devredeyken yardıma gelenlerin kapıyı bir şekilde açıp girmeleri mümkün olmuyor. Akıllı kapının kullanımı sırasında elektrik kesintisi, kumandanın kaybedilmesi gibi durumlar da dikkate alınmış. Elektrik kesintisinde ya da bilerek elektrik tesisatına zarar verilmesi durumunda kapının kilitli kalması ihtimaline karşı kapıda iki adet yedek batarya bulunuyor. Böyle bir durumda otomatik olarak ilk yedek bataryanın devreye giriyor. Bu bataryanın da bozulması halinde ise tedbir amaçlı konulan ikinci yedek batarya devreye giriyor. 2 yıl garantili akıllı kapının fiyatı 4.600 ile 6.000 lira arasında değişiyor.