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Dünya

"BLACK SWAN" GECEYE DAMGASINI VURDU SANTA MONICA (A.A)

27 Şubat 2011 10:03

-"BLACK SWAN" GECEYE DAMGASINI VURDU SANTA MONICA (A.A) - 27.02.2011 - ABD'de ''Bağımsız Film Oscarları'' olarak tanımlanan Spirit Ödüllerinin 26.'sı sahiplerini buldu. Oscar Ödüllerinin dağıtılmasından bir gün önce verilen "Spirit"e bu yıl Natalie Portman'ın başrolünü oynadığı "Black Swan" filmi damgasını vurdu. "Black Swan" en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en iyi sinamatografi ödülünün sahibi oldu. Film Eleştirmenleri Derneği tarafından belirlenen ödüller şu şekilde dağıtıldı:      En iyi film: "Black Swan"      En iyi yönetmen: Darren Aronofsky  "Black Swan"      En iyi kadın oyuncu:  Natalie Portman "Black Swan"      En iyi erkek oyuncu: James Franco  "127 Hours"      En iyi yardımcı erkek oyuncu: John Hawkes  "Winter's Bone"      En iyi yardımcı kadın oyuncu:Dale Dickey  "Winter's Bone"          En iyi ilk film:   "Get Low"          En iyi senaryo: Stuart Blumberg, Lisa Cholodenko - "The Kids Are All Right"      En iyi ilk senaryo: "Tiny Furniture"  Lena Dunham       En iyi sinamatografi: "Black Swan"       En iyi yabancı film: "The King's Speech"

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