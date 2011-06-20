-"BİZİM İŞBİRLİĞİMİZ ALTERNATİFSİZ" FLORANSA (A.A) - 20.06.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hükümetin küçük ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin dün dile getirdiği taleplere, "Bizim işbirliğimiz alternatifsiz" yanıtını verdi. Hükümetin küçük ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin lideri Umberto Bossi'nin dün Pontida kasabasında düzenlenen mitingde açıkladığı 4 bakanlığın Lombardiya bölgesine taşınması isteği ve ekonomik talepleri için Berlusconi, "Bossi, bana bizim işbirliğimizin alternatifi olmadığını açıklamıştı" dedi. Afganistan'da Ocak ayında yaralanan bir İtalyan askerini Niguarda Hastanesi'nde ziyaret eden Başbakan Berlusconi, burada yaptığı açıklamada, parlamentoya bir program sunacağını belirterek, "Bu programda, Bossi'nin dile getirdiği istekler de mevcut" şeklinde konuştu. Hükümetlerinin 14 Aralık'ta da bir güven oylaması atlattığını hatırlatan Silvio Berlusconi, "Yoğun bir program sunacağım. Hükümetin bu güven oylamasından da geçeceğine dair bir şüphe yok. Bunu atlattıktan sonra ileriye gitmeye devam edeceğiz. Ekonomik kriz henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Halen etkilerini iş dünyası ve tüketiciler üzerinde gösteriyor" dedi. İtalya'yı idare etmenin kararlılık gerektirdiğine dikkati çeken başbakan, erken seçimlerin kendilerine krizin bedelini ödeteceğini ancak bunun hükümeti ve yasamayı durdurma anlamına gelmektense daha fazla etkin olmayı gerektirdiğini kaydetti. İtalya'da, 22 Haziran Çarşamba günü parlamentoda hükümet hakkında güven oylaması yapılacak.