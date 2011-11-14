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Spor

"Bizi yenmek için ellerinden geleni yapacaklar" ZAGREB (A.A)

14 Kasım 2011 18:58

-"Bizi yenmek için ellerinden geleni yapacaklar" ZAGREB (A.A) - 14.11.2011 - Türkiye ile yarın akşam Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Hırvatistan Milli Takımının Teknik Direktörü Slaven Biliç, Türkiye'nin İstanbul'daki maçın skoruyla kendilerini yenmeye çalışacağını söyledi. Biliç, bugün düzenlediği basın toplantısında, ''Türkler bizi aynı şekilde yenmek için ellerinden geleni yapacak. Onların karakteri böyle, gerçek sporculardır. Fakat bizim oyuncularımız durumun ağırlığının farkında'' diye konuştu. Türkiye'nin Zagreb'deki maçına 2 forvetle başlama ihtimalini yorumlayan Biliç, ''Kağıt üzerindeki forvet sayısı önemli değil. Rakibimiz İstanbul'da tek forvetle oynadı, fakat hücuma 6 kişiyle geldiler'' dedi. Son zamanlarda İstanbul'daki galibiyetin sonrasında kendilerinin 2008'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki dramatik maçın intikamının alındığı yönündeki ifadelerle ilgili de Biliç, ''intikam'' kelimesine sporda yer olmadığını yineledi. Biliç, şöyle konuştu: ''Yanlış anlamayın. Biz Türkiye'den korkmuyoruz. İyi bir skorumuz ve kendimize güvenimiz var fakat rakibe saygı duyuyoruz. Türkiye'nin birkaç oyuncusu eksik fakat böylesi büyük bir millet ve böylesi büyük bir lige bakılırsa, bu eksiklikler, oynayacak olan oyuncular için de motivasyon olabilir.''  Türk gazetecilerin teknik direktör Guus Hiddink ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Biliç, ''Hiddink, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisidir. Gelecekte de böyle olacaktır. Türkiye'yi son zamanlarda kendi sahasında farklı skorla yenen çok ender takımların arasında Hırvatistan bulunmaktadır'' ifadelerini kullandı.

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