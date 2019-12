"Bizi daha fazla önemseyecekler"

Tempo24-



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın yüzü, takımındaki uyum sorunları çözüldükçe daha fazla gülüyor. Yanal, rakiplerinin bu sezonki maçlarda Bordo-Mavilileri önemseyeceğini söyledi



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Werder Bremen karşısında alınan galibiyetten fazlasıyla memnun kaldı. Oyuncularına övgüler yağdıran Yanal, her geçen gün daha iyiye gideceklerini ve rakipleri tarafından önemsenen bir takım olacakları söyledi. “Bundesliga’nın sürekli zirveye oynayan ekiplerinden biri olan Werder Bremen’e karşı yaptığımız mücadele ve elde edilen sonuç takım ve camiayı pozitif yönde etkiledi” diyen Yanal, gösterdikleri mücadele ve anlayış nedeniyle futbolculara teşekkür etti.



Yanal, Werder Bremen karşısında hem rakibi kendi sahasında tutan hem de hücuma giden bir güveni elde ettiklerini belirterek, “Bunu daha da geliştirip güvenli bir oyun disipliniyle uzun süreye yaymalıyız. Neticede oynadığımız bir hazırlık karşılaşmasıydı. Bireysel oyundan takım oyununa dönmemiz anlamında ciddi bir güven elde ettik.İhtiyacımız olan camianın ve yönetimin moralini üst seviyeye çıkarıp güvenilir bir takım olma yolunda önemli bir adım attık. Artık Trabzonspor rakipleri tarafından her zaman önemsenecek ve yenilmesi arzu edilecek bir takım olacak. Bu direnci kırıp galip gelmek zorlu bir devamlılık ister. Bahsettiğimiz anlayıştaki oyuncularımızın bu konunun üstesinden gelip hep kazanan tarafta olmalarını sağlamak için taraftarlarımızın da anlayışlı ve toleranslı davranmaları önemli bir etki olacaktır. Onların desteği ve sabrı başarımız için en önemli anahtardır” diye konuştu.



Trabzonspor’un yeni sezon öncesi oynadığı üç hazırlık maçında da gol atan Gökhan Ünal, yeni sezon öncesi gol krallığına göz kırpıyor. Üç maçta toplam dört gol atan Gökhan, Umut’la çok iyi bir ikili oluşturduklarını belirterek, “Hazırlık maçlarında da olsa gol atmak çok güzel. İnşallah lig başladığında bu gollerin devamını getiririm. Bunu başaracağıma inanıyorum. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Kalan hazırlık maçlarında da takım olma yönünde önemli adımlar atacağız” diye konuştu.



Bu arada Bremen maçına kaptan olarak çıkan Gineli futbolcu İbrahima Yattara, Bordo-Mavili formayla kaptanlık pazubandı taktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Sahaya ilk kez kaptan olarak çıktım. Bu çok güzel bir duyguydu. Ancak kaptanlıktan önemli olan takım olarak iyi oynamaktı. Bunu başardık. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.