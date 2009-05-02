"Bize sabretmek düştü"



Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren futbolcu Ali Bilgin, 2007-2008 sezonu ile bu sezonki istatistikleri karşılaştırdığında, aradaki farkın kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.



Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs ayı sayısında röportajı yer alan Ali, bu yöndeki bir soru üzerine, ''Elbette ki rahatsız ediyor. Fenerbahçe'deki ilk yılım adaptasyon dönemiyken ve o sayıda maça çıkmışken, 2. yılımda çok daha fazla maçta görev almak istedim tabii ki. Daha fazla şans verilmesini ve takımda sürekli oynayan oyunculardan biri olmak istedim'' şeklinde ifadeler kullandı.



Sezon başında şans bulamamasının nedeninin ne olduğu sorusuna ise sarı-lacivertli futbolcu, ''Bu sezon başı geldi, 28-29 kişilik bir kadro oldu. Hocanın hepimizi tanıması için zaman gerekliydi. Kendi kadrosunu oluşturdu ve o kadrodan genelde sakatlık olmadığı sürece vazgeçmedi. Bize de sabretmek, beklemek düştü'' yanıtını verdi. Ali, Fortis Türkiye Kupası finali için, ''Beşiktaş ile aynı hedefi paylaşıyoruz ancak mutlu olan taraf biz olacağız. Takım olarak çok konsantre olduk. Aragones'in bu süreçle ilgili güzel bir lafı var: 'Finaller oynanılmaz, kazanılır.' Kazanacağız'' değerlendirmesini yaptı.



Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi ve Aziz Yıldırım'ın çalışmaları için düşünceleri sorulan Ali, şunları kaydetti: ''Fenerbahçe Kulübü'nün son 11 yıldaki sportif ve kurumsal faaliyetlerine baktığımızda, ne kadar çağ atladığı ortada. Taraftar için, tesisler için yapılanlar, hepsi başkanımızın önderliğinde olan işler. Ben kendisinin mutlaka devam etmesinden yanayım.''



