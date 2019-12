-"BİZE DÜŞEN ÖRNEK DURUŞUMUZU SÜRDÜRMEMİZDİR" TRABZON (A.A) - 22.06.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendilerine düşenin örnek duruşlarını sürdürmek olduğunu bildirdi. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin Haziran-Temmuz sayısındaki yazısında, geride bıraktıkları sezonda, ilkeli, dürüst, keyif veren, keyif alan ve fark yaratan bir takım olmayı amaçladıklarını belirterek, ''Sadece futbola odaklandık. Kimseyi kandırmak istemedik. Kendimize ve başkalarına saygı gösterdik. Futbolun güzel bir oyun olduğunu bilerek keyif aldık. Hedeflerimiz vardı. Onlara ulaşmak için yoğun çaba harcadık. Tutarlıydık. Taraftarımız da bizi destekledi. Oyunlarımız, teknik heyetimiz, yönetim kurulumuz ve personelimiz çok çalıştı'' ifadesini kullandı. Takımdan her zaman en iyi verimi almaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: ''Ligde 82 puanla ikinciliği elde ettik. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Bizim de hatalarımız oldu. Bu anlamda yapılanlar elbette sorgulanabilir. Ancak üzerimize haksız yere fazlasıyla gelindi. Hakem hataları oldu, kararlarda çelişkiler yaşandı. Her şeye rağmen haksızlıkları, düzensizlikleri, hatta kötü niyeti görsek bile kimseye saldırmadık. Biz bu ülkenin insanıyız. Kavgadan yana değiliz. Kaybedip, kazanabiliriz. Mazeret üretmiyoruz. Çalışarak da iş yapmak istiyoruz. Hata olabilir ama niyet önemlidir. Türkiye'de herkes her şeyi biliyor. Olabildiğince herkesi memnun ederek bu düzen yürütülmeye çalışılıyor. Bize düşen, bu ortamda örnek duruşumuzu sürdürmemizdir.''