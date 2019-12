-"BİZ SPOR KULÜBÜYÜZ, SİYASETLE İLGİMİZ YOK" İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Başbakanın Alex'in aile yapısı ve futbolu konusundaki görüşlerinin ardından teşekkür etmek için kendisinden randevu aldık. Biz de gittik. Bu görüşme Türkiye'de olay oldu. Benden sonra tüm başkanlar gitti, olay olmadı. Biz spor kulübüyüz. Siyasetin içinde yer almak istemiyoruz" dedi. Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile birlikte Lig TV'de katıldığı programda şampiyonluk, teknik direktör Aykut Kocaman ve transferler konusundaki soruları yanıtladı. Başkan Yıldırım, şampiyonluğun nasıl geldiği yönündeki soruyu, ''Şampiyonluk kutlamalarında 'Zafer inananlarındır' dedim. İnandığınızda muhakkak mutlu sona ulaşırsınız. Ya da o noktaya gelirsiniz. İnanç sizi o noktaya kadar taşır'' diye yanıtladı. Türkiye şartlarında en iyi kadronun kendilerinde olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bu takımın motive olması gerekiyordu. Geçen sezon şampiyonluğu kaybettikten sonra motive olmak kolay değildi. Başka takım olsa bizim yaptıklarımızı yapamazdı. Avrupa'da bu şekilde durumla karşılaşıp da küme düşen örnekler var. Bu bir travmadır. Atlatmak kolay değil. Bütün camianın birlikte hareket etmesi lazım. Başta camianın tam desteği yoktu. Aykut Kocaman için bir kısım 'Evet', bir kısım 'Hayır' diyordu. Biz Kocaman'ın çocuğumuz olduğunu söyledik. Kendisinin tecrübe kazandığını, bu işi başaracağını dile getirdik. Hep beraber yapacağımızı ifade ettik. İlk başta ortaya atılan düşüncelerle takım uyuşmadı. Zaman içinde iki taraf hatalardan arınınca, desteklerimizle bir noktaya geldik. Oyuncularla teknik direktör arasındaki kırgınlıkların ortadan kaldırılması için çalıştık. Kazanmanın onlara ve bize faydaları olacağı düşüncesi oluşunca takım toparlandı. Herkesin bir araya gelmesinin yanı sıra taraftarların da inanarak takıma destek vermesi ve sahiplenmesiyle başarı sağlandı.'' -''KOCAMAN HATALARINI KABULLENDİ''- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yaptığı hataları kabullenen bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sarı-lacivertli kulübün başkanı, ''Bazı insanlar orta karardır. Bazıları dümdüz yoluna gider. Tecrübe çok önemlidir. Aykut hoca Konyaspor, Malatyaspor ve Ankaraspor gibi takımlarda çalıştı. Türkiye liginde antrenörlük yaptı. Tabii ki Fenerbahçe daha değişik ve zor. Hataları olduğunda biz de anlattık. Bunları gördü ve kabullendi. Hataları görmek erdemdir. Hatalardan dönerseniz başarılı olursunuz. Sanıyorum Galatasaray maçıydı kendisi 'Hata yaptım' dedi'' diye konuştu. Aziz Yıldırım, Alex konusunda da Aykut Kocaman ile konuştuklarını vurgulayarak, ''Alex konusunda da konuştuk. Takımdan ayırmanın yanlış olacağını, oynaması gerektiğini ve oynaması halinde güçlü olacağımızı her sohbette söyledik. Kocaman da zaman içinde gördü. Birbirlerini tanıdılar. Aralarındaki mesafe kısaldıkça birbirlerini anladılar'' dedi. -''HER ZAMAN İNANIYORDUM''- Yıldırım, geriye düştükleri dönemlerde umutlarını kaybedip kaybetmedikleri yönündeki soru üzerine, ''Birinci devrenin sonunda Topuk Yaylası'na gittik. Orada şampiyon olacağımızı söyledik. Takımın kalitesine inanıyordum. Takımın iyi çalışması, birlik ve beraberlik olması halinde başarının geleceğine inanıyorduk. Trabzonspor'un da bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüyorduk. Hakem hataları ortadan kalkarsa, takım birlik içinde olur ve kapasitesini yüzde 50 arttırırsa o noktaya geleceğimizi biliyorduk. Trabzonspor içerde kaybetti, ama dışarda kazandı. Müthiş mücadele oldu'' diye konuştu. -''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ARTIK DAHA YUKARILAR OLMALI''- Aziz Yıldırım, Türk takımları olarak Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarılarda olmaları gerektiğini dile getirdi. Fenerbahçe veya başka takımların Avrupa'da başarının yolunu açması gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: ''Artık Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmalıyız. Şampiyon olduk şampiyonluğun karşılığı Şampiyonlar Ligi. Bu arenada yukarı çıktığınızda maddi kaynaklardan da kulübe gelir gelecek. Buna göre kadro kurup her sene biraz daha yukarı çıkmalıyız. Yukarda mücadele edecek bir takım oluşturmak için yola çıkıyoruz. Kadroda bir banko oynayacak oyuncu olmalı, bir de geleceğe dönük alternatif oyuncu olmalı. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz.'' -''SİYASETLE İLGİMİZ YOK''- Geçen sezon finalde Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'a kaybettiklerini hatırlatan Aziz Yıldırım, ''Kaybettiğimiz de ben ve yöneticilerimiz bütün Trabzonspor teknik heyetini ve futbolcularını tek tek kutladık. En ufak bir cümle kullanmadık. Ligde geçen sezon berabere kaldık, maçtan sonra sahamız yandı, her türlü olay oldu, ama Trabzonspor'a tek kelime konuşmadık. Bursaspor ile ilgili de konuşmadık. Ama ondan önce Bursa'daki siyasiler ligin temiz olmadığını, başka yollara gittiğini ifade ediyorlardı. Bursaspor şampiyon olduktan sonra konuşmadılar'' diye konuştu. Futbolcuları Alex ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin de polemik konusu olduğuna dikkat çeken Yıldırım, bu konuda da açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti: ''Başbakanın Alex'in aile yapısı ve futbolu konusundaki görüşlerinin ardından teşekkür etmek için kendisinden randevu aldık. Biz de gittik. Bu görüşme Türkiye'de olay oldu. Benden sonra tüm başkanlar gitti, olay olmadı. Biz spor kulübüyüz. Siyasetin içinde yer almak istemiyoruz. Maalesef herkes tarafından yanlış anlamlandırılarak Başbakan yıpratılmak isteniyor. Ki doğru değil. Bizim siyaset ile ilgimiz yok, spor kulübüyüz.'' -''FENERBAHÇE'Yİ DİĞER KULÜPLERDEN AYIRAMAZSINIZ''- Fenerbahçe'nin diğer kulüplerden ayrıştırılmak istendiği yönündeki soruyu yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi: ''Şampiyonluğumuzun ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal beni aradı ve kutladı. Bütün Anadolu kulüplerin başkanları da aradı. Fenerbahçe'yi bu ligdeki 18 takımdan ayıramazsınız. İkinci ve üçüncü ligdeki takımlar da beraber olmalı. Belli potansiyel içinde mücadele etmeli. Ayrışma olmaz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yukarda olması Fenerbahçe'yi de yukarı çeker. Onların düşüşte olması bizi de aşağı çeker. Bunlar birbirine bağlı hadiseler. Başa baş mücadelede onların kötü gitmesi istenebilir. Ama 30 puan fark olduğunda futbolun her yönü zarar görür. Bu durum futbol ailesinin tüm kesimlerine zarar ver. Anadolu kulüpleri de güçlenmeli. Gerektiğinde şampiyonluğa oynamalı. Ama bunu borçlanarak yapmamalı. Bütçeleriyle ve yetiştirdikleri futbolcularla bunları gerçekleştirmeli. Zaman zaman ellerindeki iyi oyuncuları da satmalılar ki kaynak yaratabilsinler. Futbolun lokomotifi dört büyüklerdir. Anadolu takımları da bu mücadeleye katılmalı. Şampiyonluğa oynama adına değil, yukarlarda olma adına katılmalılar.'' Başkan Yıldırım, Fenerbahçe ileri gittikçe diğer kulüplerin taraftarları ve yönetimleri kendilerinin büyümesini istemeyebileceğini ve bunun da doğal olduğunu dile getirdi. -EMENİKE'NİN DURUMU- Yeni transfer Emenike'nin kendilerine karşı oynamaması yönündeki soru üzerine Aziz Yıldırım, ''Biz söyledik oynamadı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar yanlış düşünce olabilir mi? Niang bizde üç hafta oynamadı. Aynı yerden sakatlanmıştı. Tedavi oldu. 'Sakatım' diyen oyuncuya inanacaksın. Oyuncuların ifadelerini kabul etmek lazım'' diye konuştu. -TRANSFER ÇALIŞMALARI- İç ve dış transfer çalışmaları konusunda bilgi veren Aziz Yıldırım, Galatasaray ile anlaşan Selçuk İnan ile sezon ortasında ilgilendiklerini, ancak sezon sonunu beklemeyi uygun bulduklarını, ayrıca her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini dile getirdi. Transfer çalışmaları konusunda teknik direktörleri Aykut Kocaman ile ayrıntılı konuşamadıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: ''Hoca Antalya'ya gitti. Bize verdiği bilgiler doğrultusunda çalışıyoruz. Yobo kiralık. Onun yerine Emenike'yi aldık. Yobo'yu da almaya çalışıyoruz, gerekirse alacağız. İyi stoper ihtiyacımız var. O isim Yobo'dur. Yobo'dan iyisini de alabiliriz. Selçuk ile başta ilgilenmiştik. Sezon ortasında Selçuk ile ilgili mukavele yapalım dendiğinde biz Trabzonspor ile yarıştığımızı ve sezon bitince konuşacağımızı bildirdik. Konuyu kapattık. Daha sonra kendisi Galatasaray'a söz verdiğini söyledi. Hayırlı olsun.'' Takımın iyi oyuncularından Gökhan Gönül için teklif gelip gelmediği konusunda ise başkan Yıldırım, ''Satılmayacak oyuncu yoktur. Değerini bulursa satarız. Hiçbir futbolcumuzla ilgili teklif gelmedi. Gelirse değerlendiririz. Gökhan dün yanıma geldi. Bu konulardan bahsetmedi'' dedi. -FEDERASYONU YÖNETTİĞİ KONUSU- Yıldırım, Futbol Federasyonu'nu yönettiği veya yönetmeye çalıştığı yönündeki spekülasyonlara da yanıt verdi. Bu durumun olması halinde Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, ''Rahmetli Hasan Doğan yönetim kurulunu kurarken bir tane arkadaşı vermedim. Fenerbahçe'den kimseyi önermedik. Sadece Hasan Doğan, Mehmet Ali Aydınlar'ın olmasını istiyordu. Yönetime almak istediğini söyledi. Gittik Aydınlar'ı ikna ettik, telkinde bulunduk. Kimseyi karışmadım ve ilgilenmedim. Tahkim ve disiplin kurulu kuruluyor. 'Aziz Yıldırım şunu aldı' desinler. Mahmut Özgener yönetime geldi. Şu kişiyi Yıldırım yönetime aldı desinler. Ayrıca biz federasyondaki tüm davaları kaybediyoruz. Deniz Barış konusunda mahkemede kazandık, ama tahkimde geçemedik. Aziz Yıldırım nasıl idare ediyor ben de merak ediyorum. Haluk Ulusoy'dan bu yana söyleniyor. Ben de anlamıyorum'' diye konuştu. Mahmut Özgener ile ilgili düşünceleri konusundaki soruyu ise Yıldırım, ''Bu konularda yorum yapmayayım. Sonra Yıldırım yönetiyor derler. Ayrıca Kulüpler Birliği toplanmadan konuşmam. Yanlış olur'' dedi.