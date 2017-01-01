"Biri tarıyor, ikisi silahla ateş ediyordu"

İstanbul'da Reina gece kulübüne düzenlenen saldırının görgü tanığı Sinem Uyanık, eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başlandığını söyledi ve "Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. " dedi.
01 Ocak 2017 08:58
İstanbul'da Reina gece kulübüne düzenlenen saldırının görgü tanığı Sinem Uyanık, eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başlandığını söyledi ve "Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. " dedi.
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