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Dünya

"BIRDS OF AMERICA" İÇİN REKOR FİYAT LONDRA (A.A)

07 Aralık 2010 23:38

-"BIRDS OF AMERICA" İÇİN REKOR FİYAT LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - John James Audubon'un "Birds of America" (Amerika'daki Kuşlar) adlı kitabının ilk nüshalarından biri 11,5 milyon (yaklaşık 17 milyon TL) dolara satıldı. Londra'daki Sotheby's müzayede salonunda yapılan, 1955'te ölen Lord Hesketh'e ait kitaplar, el yazmaları ve çizimlerin satışa sunulduğu açık artırmada, Audubon'un 4 ciltlik "Birds of America" kitabı rekor fiyata alıcı buldu. Kitabı satın alan Michael Tollemache, kitabın "paha biçilemez" olduğunu söyledi. 1851 yılında ölen Audubon'un "Birds of America" kitabının bilinen 119 nüshası bulunuyor. Kitapta, yaklaşık 500 kuş türünün 1000 kadar gerçek büyüklükte çizimi yer alıyor. Aynı kitabın bir başka nüshası 2000 yılında 8,8 milyon dolara (yaklaşık 13 milyon TL) satılmıştı.

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