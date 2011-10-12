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Dünya

"Bir Zamanlar Anadolu'da" Avustralya'da 4 dalda aday gösterildi ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 15:35

-"Bir Zamanlar Anadolu'da" Avustralya'da 4 dalda aday gösterildi ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Bir Zamanlar Anadolu'da", Asya-Pasifik bölgesinin en prestijli film ödüllerinde 4 dalda aday gösterildi. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Asya-Pasifik Film Ödülleri'nde yarışacak olan "Bir Zamanlar Anadolu'da", en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi sinematografi dallarında aday oldu.  "Bir Zamanlar Anadolu'da" en iyi film kategorisinde İran, Çin ve Hindistan yapımı filmlerle yarışacak. Hong Konglu film yapımcısı Nansun Shi başkanlığındaki uluslararası jüri tarafından belirlenecek ödüller, 24 Kasım'da Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin ilk uluslararası gösterimi bu yılki Cannes Film Festivali'nde yapılmış ve film Jüri Büyük Ödülü'nü kazanmıştı. Nuri Bilge Ceylan, 2008 yılındaki Asya Pasifik Film Ödülleri'nde "Üç Maymun" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü almıştı.

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