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Dünya

"BİR ZAMANLAR ANADOLU"YU ELEŞTİRMENLER İZLEDİ CANNES (A.A)

21 Mayıs 2011 02:41

-"BİR ZAMANLAR ANADOLU"YU ELEŞTİRMENLER İZLEDİ CANNES (A.A) - 20.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali'nde, Altın Palmiye için yarışan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu''da bu akşam ilk kez basın ve filim eleştirmenleri için gösterildi. Festival Sarayı'ndaki Debussy salonunda gösterilen filme, dünya basını yoğun ilgi gösterdi. İlk gösterimin ardından, basın ve eleştirmenlerin, filmi uzun bir süre alkışladıkları gözlendi. Nuri Bilge Ceylan, bazı oyuncuların da katılımıyla, cumartesi günü saat 12.30'da basının önüne çıkacak ve filmle ilgili soruları yanıtlayacak.  Filmin galası da yine aynı gün saat 22.30'da gerçekleşecek. Filmin gösteriminde önce, yönetmen ve oyuncular ''kırmızı halıdan'' geçerek salona girecek. Yapımcılığını Zeynep Özbatur Atakan'ın üstlendiği, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Muammer Uzuner, Ahmet Mümtaz Taylan'ın baş rollerde yer aldığı filminin çekimleri Keskin'de yapıldı. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor. 20 filmin Altın Palmiye için yarıştığı festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.

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