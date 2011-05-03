-"BİR MUSİBET SONA ERDİ" ABU DABİ (A.A) - 03.05.2011 - Suudi Arabistan, terör örgütü El Kaide'nin öldürülmesiyle bir musibetin sona erdiğini ümit ettiğini bildirdi. Bin Ladin'in doğum yeri olan Suudi Arabistan'ın İçişleri Bakan Yardımcısı Prens Ahmed Bin Abdulaziz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Usame bin Ladin'in ölümüyle bir musibetin sona erdiğini umuyoruz. O kendisi, ailesi ve Arap ülkelerinin tamamı için bir musibetti" dedi. Usame bin Ladin'in bir sembol olabileceğini sözlerine ekleyen Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Bin Ladin'in, El Kaide'nin "kaptan şoförü" olup olmadığını ya da küresel militan şebekesinin birbiriyle bağlantısız bir dizi ayrı gruptan oluşup oluşmadığını bilmediğini de kaydetti. -"PAKİSTAN ABD İLE OYNUYOR" Usame bin Ladin'in eski arkadaşlarından Hutayfa Azam, terör örgütünü Bin Ladin'in değil yardımcısı Eymen El Zevahiri'nin yönetmesinin, örgütü daha da güçlendirebileceğini iddia etti. Bin Ladin'e akıl hocalığı yapan Abdullah Azam'ın oğlu Hutayfa Azam (41), "Amerikalılar Usame Bin Ladin'i öldürerek, çok daha aşırılık yanlısı olan Eymen El Zevahiri'ye öç alma operasyonları düzenlemek için kusursuz bir bahane sundu" ifadesini kullandı. Usame Bin Ladin'in yıllardır El Kaide'nin liderliğini yapmadığını belirten Azam, örgütün kontrolünün Zevahiri'de olduğunu söyledi. Bin Ladin'in oğlu Ömer'in, ülkesi Suudi Arabistan'a dönmeye karar vermesine, babasının örgütün kontrolünü kaybetmesinin neden olduğunu söylediğini belirten Ürdünlü Azam, "Zevahiri'den farklı olarak Bin Ladin ABD'nin diyalog kurabileceği bir kişiydi" dedi. Filistin kökenli Azam, örgütün Batı'yı ve Bin Ladin'i öldürdüğüne inandığı Pakistan'ı hedef alan operasyonlarının artmasını beklediğini söyledi. Zaman zaman El Kaide'yi etkilemeyecek ölçüde, örgütün üyeleriyle ilgili ipuçları veren ve böylece ABD ile terörle mücadele konusundaki işbirliğini uzatmayı hedefleyen Pakistan'ı, ABD ile kedi-fare oyunu oynamakla suçlayan Azam, "Pakistan, bu sorun çözüldüğünde nükleer gücünden endişe duyan ABD'nin hedefi olacağını biliyor. Pakistan'ın Zevahiri'nin yerini bildiği konusunda bahse girerim, ancak bu konuda hiçbir şey açıklamayacak" diye konuştu. Pakistan'ın Bin Ladin'in askeri bölge Abodabad'da bulunduğunu bilmemesinin mümkün olmadığını iddia eden Azam, 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan, 2003'te emekli bir Pakistan askerinin evinde yakalanan Halid Şeyh Muhammed'i hatırlatarak, "Yakalanan ya da öldürülen El Kaide üyeleri Pakistan'daki askeri bölgelerde bulunuyor" dedi. Bin Ladin'in denize atılmasına şaşırmadığını ifade eden Azam, "ABD, Bin Ladin'in mezarının türbeye dönmesini engellemek istiyor ancak neden fotoğraflarını yayınlamadılar, öldüğüne dair dünyaya nasıl bir kanıt gösteriyorlar" diye konuştu.