Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, Türkiye'nin kısa dönemlerle ekonomik krizler yaşayan bir ülke konumuna geldiğini ifade ederek, "Bir krizden çıkıp, başka bir krize giriyoruz. 2001'deki krizde, varlıklarımızın yarısını kaybettik. O krizin etkisini atlatmadan, bu küresel kriz geldi" dedi.



Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda yapılan '3. Olağan Odalar Ortak Toplantısı'nda konuşan Kilci, Türkiye'nin şu anda küresel ekonomik krizin etkisinde olduğunu, ancak Türkiye'de sadece ABD'de baş gösteren ve bütün dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizin yaşanmadığını, bununla birlikte, 2001'de yaşanan krizin etkisinin de halen devam ettiğini bildirdi.



Kilci, "Ülke olarak kısa dönemlerle krizler yaşamaya başladık. Tam bir krizden çıkarken, bir başka krizle karşılaşıyoruz. Bir krizden çıkıp, bir başka krize giriyoruz. 2001'deki krizde, varlıklarımızın yarısını kaybettik. O krizin etkisini atlatmadan bu küresel kriz geldi" diye konuştu.



Bu krizlerden sağlam çıkmak için devletin, hükümetin alması gereken bir takım önlemler olduğunu kaydeden Kilci, şöyle devam etti:



"Bu ülke hepimizin, zarar görmesini hiçbirimiz istemeyiz. Bu nedenle, krizden sağlam çıkmak için hükümetin alacağı önlemlerden bir kısmı alındı, ancak yeterli değil. Ekonomiyi canlandırmak ve krizin etkisini en aza indirmek için yatırım yapılmalı. Yatırım için de yatırımcıların önündeki engeller kaldırılmalı. Bundan önce hükümetler, yatırımcıların önündeki engellerin kaldırılması için hiçbir şey yapmadı. Son zamanlarda bazı çalışmalar var. Çok düşük olan kapasite kullanım oranımız, son bir ayda artış gösterdi. Böyle devam etmeli."



Ekonominin canlanması ve üreticinin stoklarının eritilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidildiğini hatırlatan Kilci, "Ancak bu uygulama 3 ayla sınırlandırıldı. Bu süre yıl sonuna kadar uzatılmalı" dedi.



Türk ekonomisinin çok güçlü ve sağlam olduğunu ifade eden Kilci, "Ancak Türkiye, bütçesini iyi yaparsa, şeffaf ve iyi niyetli olursa, bu kuvvetini iyi kullanmış olur" diye konuştu.



"TOKİ ile hançerlendik”



Kilci, krizden kurtulmanın, özel sektör sayesinde gerçekleşeceğini, bunun için özel sektörün en iyi şekilde desteklenmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Bu gerçeği, hükümet de çok iyi biliyor. Ama buna rağmen, TOKİ diye bir melaneti içimize soktu, bizi hançerledi" dedi.



İnşaat sektörünün, özel sektörün lokomotifi olduğunu kaydeden Kilci, şunları söyledi:



"İnşaat sektörü, özel sektör içinde en çok desteklenmesi gereken bir sektör. Çünkü inşaat sektörüne malzeme tedarik eden 450 irili ufaklı sektör var. İnşaat sektörünün sarsıntısından, diğer tedarikçi sektörler de etkileniyor. Bu nedenle, hükümetin özel sektöre destek olması, özel sektör içinde de özellikle inşaat sektörüne ayrı bir önem vermesi gerekir."



Toplantıda konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, küresel ekonomik krizin etkilerinin yanı sıra, Türkiye'de ticaretin kabuk değiştirdiğini ve bu değişimin sıkıntılarının da yaşandığını kaydetti. Alan, "Esnafımız, bu değişime ayak uydurmalı. Bu arada büyük alış veriş merkezleri yerleşim alanlarının dışına çıkarılmalı" dedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Çevrim de Türkiye'nin bütün dünyayı etkileyen ekonomik krizden en az zararla çıkacağına inandıklarını ifade ederek, "Her krizden sonra ayakta duranlar ve elenenler oluyor. Hepimiz istiyoruz ki ayakta duralım. Bunun için de radikal önlemler alınmalı ve birlik içinde hareket edilmeli" diye konuştu.



Kayseri Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Zafer Gönülalan da Türkiye nüfusunun 13 milyonunun tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, tarım işletmesi sayısının yıllar itibarıyla düşüş gösterdiğini ve buna bağlı olarak da göç ve işsizliğin arttığını bildirdi.

