-"BİR GÜN BİR TÜRK IMF BAŞKANI OLACAK" İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkanlığı için Kemal Derviş'in isminin geçmesine ilişkin "Konu henüz çok sıcak, yorumda bulunmak doğru olmaz ama tabii ki Türkiye'den birisinin olması bizi sevindirir. Eminim bir gün bir Türk de IMF başkanı olacaktır" dedi. Şimşek, Ata Yatırım tarafından düzenlenen Yatırımcı Konferansı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, vergi yeniden yapılandırması kapsamında bütün kamunun brüt alacağının 100 milyar liraya yakın olduğunu ancak bu rakamın yapılandırılmasının ardından faiz yerine enflasyon farkı alınması ve cezalardan vazgeçilmesi nedeniyle farklı bir rakama ulaşılacağını söyledi. Bakan Şimşek, ''Geçen hafta itibariyle Maliye Bakanlığında yeniden yapılandırılan miktar net olarak 26 milyar lira civarındaydı. Sosyal Güvenlik Kurumunda ise 18-19 milyar lira civarındaydı. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu için 45 milyar liralık, yapılandırılan ve kasaya girecek bir rakamdan bahsediyoruz'' diye konuştu. 36 ay taksit imkanı tanındığını ancak bazı mükelleflerin peşin ödemeyi tercih edeceklerini söyleyen Şimşek, her ay yapılandırmadan gelen gelirin dipnot olarak bütçede gösterileceğini kaydetti. Şimşek, nisan ayında toplam yapılandırmadan gelen rakamın 190 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Seçim döneminde bulunulmasına karşın bütçe disiplinine verdikleri önemin altını çizen Şimşek, maliye politikasının yeterince sıkı tutulmadığına ilişkin eleştirilere de değinerek, ''Bütçe açığı bir önceki seneye göre yüzde 75-80 azalıyorsa, bu bütçe çok sıkı tutuluyor demektir'' dedi. Şimşek, geçen yılın ilk 4 ayında 15,5 milyar lira civarındaki bütçe açığının bu sene aynı dönemde 3 milyar liraya gerilediğini belirterek, önümüzdeki birkaç yıl içinde bütçe açığının sıfıra doğru geleceğine inancını dile getirdi. Para politikasının gecikmeli çalıştığını vurgulayan Şimşek, sanayi üretimi, kredi hacmi, kapasite kullanım oranlarına bakıldığında önceki döneme göre bir yavaşlama görüldüğünü, bunun da alınan tedbirlerin yavaş yavaş çalışmaya başladığının işareti olduğunu söyledi. -''İÇ TALEBİN GÜÇLÜ OLMASINDA ERTELENEN TALEP ETKİLİ''- Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İç talebin güçlü olmasında 2008-2009'dan ertelenen talebin etkili olduğu kanısındayım. 2010 yılında ve 2011 başında kısmen bu da açıklayıcı olabilir ama ötelenen talep sonsuza kadar devam etmez. 2011'in ikinci yarısından itibaren ekonominin yavaşlamasını, daha makul büyüme düzeylerine inmesini olası görüyorum. Şu an uygulamakta olduğumuz sıkı maliye politikası, alınan para politikası tedbirleri öngördüğümüz zaman içerisinde arzuladığımız sonuçları doğurmazsa tedbir alırız. Bu tedbirlere ilişkin bu aşamada herhangi bir spekülasyon yapmanın doğru olmadığı kanısındayım.'' IMF Başkanlığı için Kemal Derviş'in isminin geçmesine ilişkin bir yorumu ise ''Konu henüz çok sıcak, yorumda bulunmak doğru olmaz ama tabii ki Türkiye'den birisinin olması bizi sevindirir. Gelişmekte olan ülkelerden bir temsilcinin IMF başkanlığına seçilmesi muazzam olur. Bu sabah benimle ilgili de bir haber vardı. Şu aşamada bunlar sadece piyasadaki söylentiler ama eminim bir gün bir Türk de IMF başkanı olacaktır'' şeklinde değerlendirdi.