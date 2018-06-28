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Dünya

"Bir anlaşma olmaması senaryosundan kaçınmak için Brexit ertelenmeli"

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair, ülkesinin Avrupa Biriliği'nden (AB) ayrılması sürecinde (Brexit) "bir anlaşma olmaması senaryosundan kaçınmak için Brexit'in ertelenmesi" gerektiği uyarısı yaptı

28 Haziran 2018 11:23

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair, ülkesinin Avrupa Biriliği\'nden (AB) ayrılması sürecinde (Brexit) \"bir anlaşma olmaması senaryosundan kaçınmak için Brexit\'in ertelenmesi\" gerektiği uyarısı yaptı.
Blair, Başbakan Theresa May hükümetinin, Brexit\'in bir anlaşma olmadan gerçekleşmesi riskinden kaçınmak amacıyla, AB\'ye müzakereleri tamamlamak için daha fazla zaman talebinde bulunmaya hazır olması gerektiğini vurguladı.
Brexit\'in bir anlaşma olmadan gerçekleşmesinin \"yıkıcı bir darbe\" olabileceğine dikkat çeken Blair, \"Mart 2019 nihai tarihini uzatmaya ihtiyacımız olması olasılığını şimdiden planlamalıyız\" diye uyardı.

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