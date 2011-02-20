-"BİNGAZİ'DE 200 KİŞİ ÖLDÜ" KAHİRE (A.A) - 20.02.2011 - Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'de yapılan protestolarda son birkaç günde Muammer Kaddafi güçlerinin en az 200 protestocuyu öldürdüğünü iddia etti. Güvenliği gerekçesiyle adını açıklamayan doktor, Bingazi'de görev yaptığı hastanede Libya lideri Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından öldürülen en az 200 protestocunun cesedini gördüğünü söyledi. Associated Press haber ajansına açıklama yapan görgü tanıkları da Kaddafi'ye bağlı özel komandolar ve yabancı paralı askerlerin dünkü gösterilere bıçaklar, saldırı tüfekleri ve ağır kalibreli silahlarla müdahale ettiğini söylemişti. -BİNGAZİ'DE GÜVENLİK GÜÇLERİ YİNE ATEŞ AÇTI Bingazi'de, öldürülen protestocuların cenazesinde kalabalığa ateş açıldığı haber verildi. AP ajansının duyurduğuna göre, Bingazi'de dün kitsel cenaze töreni dağılırken açılan keskin nişancı ateşinde 15 kişinin öldürülmesinden sonra bugün de cenazeler defnedilmek üzere mezarlığa doğru taşınırken açılan ateşte yaralananlar oldu. Ayağından vurulan bir kişi telefonla yaptığı açıklamada, Bingazi'de cenazeleri taşırken bir güvenlik karargahının yanından geçtikleri sırada güvenlik güçlerinin önce havaya, ardından kalabalığa doğru ateş açtığını anlattı. Bir hastane yetkilisi de 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığını söyledi. Yine AP'ye açıklama yapan bir hastane yetkilisi, ülkenin ikinci büyük kentinde Muamer Kaddafi yönetime karşı düzenlenen gösterilerde son birkaç gün içinde güvenlik güçleri tarafından öldürülenlerin sayısının 200 olduğunu kaydetmişti. Görgü tanıkları da dünkü gösterilere Kaddafi'ye bağlı özel komandolar ve yabancı paralı askerlerin bıçaklar, tüfekler ve ağır kalibreli silahlarla müdahale ettiğini ifade etmişti. -LİBYA'DA REHİN ALMA EYLEMİ Libya'nın doğu kesimindeki El Bayda'da "aşırı dinci" bir grubun, güvenlik gücü elemanları ve sivilleri rehin aldığı bildirildi. Adını vermek istemeyen Libyalı üst düzey bir yetkili, "kendilerine 'Barka İslam emirliği' adını veren bir grubun sivilleri ve güvenlik gücü elemanlarını rehin tuttuğunu" belirtti. Yetkili, rehin alma eyleminin son günlerdeki olaylar sırasında başladığını, grubun, "güvenlik güçlerinin uyguladığı kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunduğunu, aksi halde rehineleri öldürmekle tehdit ettiğini" kaydetti. Yetkiliye göre, El Bayda'da önceki gün 2 polis memurunun asılmasından da bu grup sorumlu. El Bayda'da göstericilerin 2 polis memurunu yakaladığı ve astığı bildirilmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre, yönetim karşıtı gösterilerin başlamasından bu yana El Bayda'da 23 kişi öldürüldü. -MISIRLI 3 SINIR MUHAFIZI İSRAİL SINIRINDA KAÇIRILDI Mısır'ın Sina Yarıdamasındaki İsrail sınırında, 3 Mısırlı sınır muhafızının kaçırıldığı bildirildi. Güvenlik yetkilileri, sınır karakoluna sabah erken saatlerde üç araçla gelen maskeli silahlı saldırganların, 3 muhafızı zorla araçlara bindirerek kaçtıklarını açıkladı. Yetkililer, kaçırma olayının, geçen hafta sınırdan İsrail tarafına geçmeye çalışan uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişinin vurularak öldürülmesiyle bağlantılı olduğunun sanıldığını bildirdi. -MISIR'DA BANKALAR BİR HAFTA ARADAN SONRA YENİDEN AÇILDI Mısır'da bankalar bir hafta aradan sonra yeniden açıldı. Bankaların yeniden açılması, ülke ekonomisinin normale dönmesi için önem taşıyor. Mısır'da 11 Şubatta ordunun yönetimi devralmasıyla sona eren 18 günlük karışıklık döneminin faturası, hükümete göre 10 milyar Mısır Lirasından fazla (1,7 milyar dolar) oldu. Bu faturanın yarısından fazlası, turizm sektörüyle alakalı kayıplardan oluştu. Yetkililer, yaklaşık 3 haftadır kapalı olan borsanın ise işlemlere bu hafta içinde başlayabileceğini belirtiyor.