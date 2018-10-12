"Bilirkişiler, hâkim yardımcısı gibi oldu"

İSTANBUL, (DHA) - YARGILAMA esnasında teknik bilgi gerektiren konularda kendisine başvurulan bilirkişilerin, günümüz yargı sisteminde hâkim kadar önemli bir aktör haline geldiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, \"Maalesef yargının üzerindeki iş yükü, yargılama sürecinin uzunluğu gibi çeşitli nedenlerle sadece teknik konularda başvurulması gereken bilirkişilik, her uyuşmazlıkta müracaat edilen bir kurum niteliğine büründü. O kadar ki bilirkişi, hâkim yerine geçerek kararın tesis edilmesine hazır hale gelecek şekilde rapor tanzim eder oldu\" dedi.

Yargılama hukukunda, hukuki bilgi dışında teknik bilgi gerektiren konularda bilirkişiye gidilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Başbuğ, bilirkişi sistemi üzerine açıklamalarda bulundu. Uygulamada hukuki bilgi gerektiren konularda da bilirkişiye gidilmesinin yaygın hale geldiğini belirten Prof. Dr. Başbuğ, \"Giderek bilirkişi, hâkim yardımcısı gibi kararın yazılmaya hazır hale getiren kişi olmaya başladı” diye konuştu.

BİLİRKİŞİLİK KANUNU ÇIKARILDI

Uygulamada yaygınlaşan ve giderek önemi artan müessesenin çıkarılan kanunla düzenlendiğini söyleyen Prof. Dr. Başbuğ, \"03.11.2016 tarihinde 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu çıkarıldı. Bu kanun ile bilirkişinin nitelikleri, atanması, raporun özellikleri, şekil ve esasına ilişkin temel ilkeler belirlendi. Ayrıca bu kanun ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kuruldu. Bilirkişinin niteliği, seçimi, atanması, eğitimi ve sertifikalandırılması yukarıda bahsettiğimiz kanun ile ayrıntılı olarak düzenlendi. Böylece bilirkişilik uygulamasının hak ettiği standartlara ulaşması amaçlandı” ifadelerini kullandı.

“BİLİRKİŞİLER RAPOR YAZMAYI BİLMİYOR”

Bilirkişilik uygulamasının standartlarını yükseltmenin araçlarından birisinin de, bilirkişi adaylarının eğitiminden geçmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Başbuğ, “Birçok bilirkişi bu işe başladığı zaman bir raporun hangi formatta yazılacağını bilemiyor. Ya başka raporları taklit ediyor ya da standartları olmayan bir rapor sunuyor. Deneme yanılma yoluyla bir öğrenme süreci başlıyor. İşte yargılamanın en önemli işlevinin gerçekleştiği bilirkişilerin bu acemiliklerle karşılaşmaması için yargılama hukukunun şekli ve maddi esaslarını daha bu işe başlamadan bilmesi gerekiyor. Bu bakımdan üniversitelerin bilirkişilik sertifika programları ile adaletin doğru ve zamanında işlemesine büyük katkıları olduğunu söylemek mümkün\" dedi.

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