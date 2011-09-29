-"Bilgilerimiz haberimiz olmadan verilmiş" İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından teğmen Onur Özdemir, kimlik bilgilerinin tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'e iletilmesinden haberi olmadığını söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada çapraz sorgusu yapılan Onur Özdemir, İbrahim Şahin'e bağlı olarak ve onun talimatıyla illegal biçimde oluşturulduğu iddia edilen S-l yapılanması içerisinde adının yer almasına ilişkin, şunları kaydetti: ''Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulunda birlikte okuduğum ve yakın arkadaşım olan tutuksuz sanık Cihan Arık'ın, 'Genelkurmayda terörle mücadelede yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Sen de katılmak istersen isimlerimizi bildireceğim' sözleri üzerine TC kimlik numarası, kan grubu gibi bilgilerimi Arık'a verdim.'' Kimlik bilgilerinin Tokat'ta beden eğitimi öğretmenliği yapan sanıklardan Oğuzhan Sağıroğlu'na verildiğinden, onun da bu bilgileri İbrahim Şahin'e mesajla ilettiğinden haberi olmadığını vurgulayan Özdemir, Sağıroğlu ve Şahin'i tanımadığını dile getirdi. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in, ''Terörle mücadelede yeni bir birim kurulacaksa neden teklif Cihan Arık vasıtasıyla geliyor. Arık, sizden daha mı kıdemli? Ne özelliği var?'' sorusuna, Özdemir, Arık'ın babası jandarma astsubay olduğu için tanıdıkları olabileceğini değerlendirdiğini söyledi. -Ben de aleviyim- Pekgüzel, iddianameye göre Şahin'den ele geçirilen tedhiş planlarında Oğuzhan Sağıroğlu'na bağlı çalışacak olan Onur Özdemir'in ''patlayıcı düzeneğiyle'' görevli olduğunun yer aldığını belirterek, ''Patlayıcı eğitimi gördünüz mü?'' diye sordu. İzmir'de C-4 eğitimi gördüklerini belirten Özdemir, ''Gösteri eğitimi şeklindeydi. Eğitim malzemelerini yere serdiler, eğitime katılan bin kişi sergilenen malzemelere bakarak geçtik'' dedi. Tutuklu sanıklardan Tuncay Özkan'ın soruları üzerine de Özdemir, Susurluk kazasıyla ile ilgili hiçbir şey bilmediğini ifade ederek, İbrahim Şahin'in adını ilk kez gözaltına alındığında gazete haberlerinden duyduğunu kaydetti. Özkan'ın ''Alevilere düşmanlığınız var mı?'' sorusu üzerine Özdemir, ''Savunmamla ilgisi yok, ama ben Aleviyim'' yanıtını verdi. Özkan'ın ''Ermenilerle ilgili bir düşmanlığınız var mı?'' sorusuna Özdemir, ''Sevmesem dahi suikast yapacak kadar alçalmadım'' yanıtını verdi. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ''Katı bir hiyerarşik yapı içinde eğitildiniz. Cihan Arık sizin üstünüz değil. Özel Kuvvetlere benzeyen bir birimde görevlendirilmenin yolu Cihan Arık'tan mı geçiyor?'' sorusunu, ''Harp Okulundan yeni mezun olmuştuk. Bilmiyorduk. Referans yoluyla görevlendirilebileceğini düşündüm. Ben aslında özel kuvvetlerde görevlendirilecek kriterlere sahip değildim. Başarılı bir öğrenci değildim. Diş fırçasını dolabıma yan koyduğum için ceza almıştım. Alkol kullanmayı seviyorum. Bu konuda da ceza almıştım'' şeklinde yanıtladı. -Emre Baltacı- Onur Özdemir'in çapraz sorgusunun ardından, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen teğmen Emre Baltacı'nın savunması alındı. İbrahim Şahin'den ele geçirilen S-l dokümanında adı yer alan Baltacı, komando eğitimi vermek üzere tayin edildiği Foça'da gözaltına alındığını, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini, halen de Ankara'da görev yaptığın söyledi. Kimlik bilgilerini o dönemde Şırnak'ta birlikte görev yaptıkları tutuklu sanıklardan Taylan Özgür Kırmızı'ya vermediğini belirterek, nereden aldığını da bilmediğini söyledi. Baltacı, kimlik bilgilerini almanın kolay olduğunu, idari işler astsubayından kendi bilgilerinin alınabileceğini kaydetti. Duruşmada Taylan Özgür Kırmızı ile 13 Kasım 2008'de yaptığı telefon görüşmesi dinletilen Baltacı'ya savcı Mehmet Ali Pekgüzel, ''Kırmızı, gizli konuşacağız, diyerek yan odaya geçmenizi söylüyor. Bu normal mi?'' sorusuna, Kırmızı'nın kendisine Genelkurmaya bağlı terörle mücadelede yeni bir birim kurulacağını söylediğini, bu nedenle ''varım'' dediğini anlattı. Telefon konuşmasında ''Ergenekon'dan almasınlar'' dediğini ifade eden Baltacı, ''O dönemde askerler arasında sürekli bu espri yapılırdı. Söyleyiş tarzımdan ciddi olmadığım anlaşılır'' dedi. Tatilden dönünce Şırnak'da Kırmızı ile dışarıda oturduklarını dile getiren Baltacı, ''(Terörle mücadele için kurulacaktı, ama olmadı) dedi. Bir daha da bu konuyu konuşmadık. Benden 6 fotoğraf istemişti. Şırnak'ta çektiririm diye düşündüm. Ama gerek kalmadı'' diye konuştu. Pekgüzel'in ''S-1 nedir?'' sorusuna, Baltacı S-1'in TSK'da personel subayı olduğunu, bu subayın elinde birlikte çalışan bütün personelin listesinin bulunduğunu kaydetti. Tutuklu sanık Tuncay Özkan'ın ''Hiç koruma görevi yaptınız mı?'' sorusu üzerine Baltacı, ''2008 yılında Formula-1 yarışında 8-10 kişilik koruma timi kuruldu. Onları ben komuta ettim. Personeli kulelere yerleştirdim. Bir astsubay ve ben Cumhurbaşkanı'na yakın koruma görevi yaptık. Bu konuyla ilgili takdir aldım'' yanıtını verdi. Duruşma yarına ertelendi.