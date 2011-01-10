-"BİLEK VÜCUTTAN KURTULMAK İSTİYOR" ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Bilek Güreşi, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'ndan ayrılarak özerk bir federasyon olmak istiyor. Türkiye'de, Avrupa'dan 7 yıl sonra 1997'de ek branş olarak kurulan bilek güreşi, ilk olarak Herkes İçin Spor Federasyonu çatısı altında faaliyete başladı. 2002 yılında Beyzbol Federasyonu'na bağlanan bilek güreşi, 2003 yılında Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu bünyesine katıldı. Vücut Geliştirme ve Fitnes Federasyonu'nun 26 Eylül 2010'da yapılan 2. Mali Genel Kurulu'nda, 14 delegenin imza attığı önergeyle bilek güreşinin, ''bağımsızlığı'' istendi. Genel Kurul'da Bilek Güreşi Uluslararası Hakemi ve Bilek Güreşi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Necip Telyakar imzasıyla delegelere dağıtılan ''Bilek Güreşi; Neden Bağımsız Bir Federasyon olmalıdır?'' başlıklı dosyada, vücut geliştirme sporcularının aldığı doping cezalarının bilek güreşi sporcularını da olumsuz etkilediği belirtildi. Doping nedeniyle Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'na verilen ''2 yıl uluslararası etkinliklere katılmama cezası''nın bilek güreşi sporcularına da uygulandığının hatırlatıldığı dosyada, ayrıca bugüne kadar elde edilen başarıların da altı çizildi. Bilek güreşinin hiçbir federasyon bünyesinde ek bir branş olarak faaliyetlerini sürdüremeyecek boyuta ulaştığının ifade edildiği dosyada, ''Bu büyüklüğü, hiçbir federasyon artık bünyesinde kaldıramaz, hazmedemez'' denildi. Telyakar, yaptığı açıklamada belirsizliğin bir an evvel ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Mayıs'ta Türkiye'de Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini hatırlatan Telyakar, ''Biz gerekçelerimizi Eylül ayında yapılan Genel Kurul'da delegelere anlattık. GSGM'ye de başvurduk. Avrupa Şampiyonası öncesi bu belirsizliğin ortadan kalkması faydalı olacaktır. Kararı bekliyoruz'' dedi. -SADECE 1 DELEGE ''HAYIR'' DEDİ Toplam 175 delegeden 98'inin katılımıyla yapılan Genel Kurul'da divana sunulan önergeye, 97 kabul ve 1 ret oyu verilmişti. Genel Kurul'da oy çokluğuyla kabul edilen bilek güreşinin ayrı bir federasyon olması yönündeki önergenin ardından hazırlanan dosya, GSGM yetkilileri ve Merkez Danışma Kurulu üyelerine de iletilmişti.