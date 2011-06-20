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Dünya

"BIKKINLAR" YENİDEN MEYDANLARDA ATİNA (A.A)

20 Haziran 2011 01:17

-"BIKKINLAR" YENİDEN MEYDANLARDA ATİNA (A.A) - 19.06.2011 - Ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'da hükümetin ''orta vadeli program çatısı altında hayata geçireceği kemer sıkma reformlarını ve yaşam kalitesini'' protesto eden halk yeniden meydanlara indi.      İnternette, ''Facebook'' üzerinden son 26 gündür organize olan ve gün aksatmadan ülkenin büyük kentlerinin meydanlarında toplanan, kendilerini ''bıkkınlar'' olarak adlandıran gruplar, bu akşam da eylemlerini tekrarladı. Başkent Atina'nın, Parlamento binasının da bulunduğu ''Sindagma'' meydanında toplanan, herhangi bir siyasi partiye karşı sempatilerini ifade etmeyen gruplar, sloganlar atarak talep ve sıkıntılarını dile getiriyor.      Diğer yandan, Parlamento binası önüne sembolik darağacı dikilirken, ''Halk borçlu değil, ödemiyor ve satmıyor'' yazan panolar da meydanda bulunuyor. Bazı grupların çadırlar kurduğu meydanda, gönüllüler de sağlık hizmetleri için hazır bulunuyor.      Gruplar siyasi içerikli herhangi bir pano veya slogana ise izin vermiyor.     Her yaştan ve her sınıftan eylemcinin katıldığı, bebekler ile çocukların da yer aldığı gösterilerde, gruplar ile geniş güvenlik önlemi alan polis arasında gerginlik olmadı.     Öte yandan Yunan basını, gösterici sayısının bazı günlerde on binleri bulduğunu bildirdiği haber bültenlerinde, son yılların en kalabalık ve olaysız geçen gösterilerinin yapıldığını belirtiyor.      Bu arada, Selanik kenti ve Girit adasında da benzeri eylemler gerçekleştiriliyor.

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