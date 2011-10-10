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Dünya

"Big Ben" Pisa kulesi gibi eğiliyor  LONDRA (A.A)

10 Ekim 2011 20:43

-"Big Ben" Pisa kulesi gibi eğiliyor  LONDRA (A.A) - 10.10.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından, parlamentonun saat kulesi "Big Ben"in giderek eğildiği tespit edildi. İngiliz basınında yer alan ve uzmanların hazırladığı 2009 tarihli bir raporda, saat kulesi 0,26 derece kuzey batıya doğru kaydı. Kulenin yer altındaki metro ve araba parkı gibi çalışmalar nedeniyle zeminde meydana gelen kaymalarla eğildiği bildirildi. 96 metre uzunluğundaki saat kulesinin, 2009 yılında 150. yaşı kutlanmıştı. Basın, Big Ben'in mevcut eğilme oranı dikkate alındığında, İtalya'daki Pisa kulesi gibi 4 derece eğilmesinin 4 bin yıl süreceğini bildiriyor.

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