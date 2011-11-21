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"Beyaz Masa"dan çadır ve gıda talebi VAN (A.A)

21 Kasım 2011 13:52

-"Beyaz Masa"dan çadır ve gıda talebi VAN (A.A) - 21.11.2011 - Van Valiliği Beyaz Masa Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, ''Beyaz masaya gelen arkadaşlarımız genellikle çadır ve gıda talep ediyor'' dedi. Cemil Karabayram, valilik olarak vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için ''Beyaz Masa'' birimini kurduklarını belirtti. Burada kurdukları sistem üzerinden vatandaşların nüfus kayıt bilgileriyle işlem yaptıklarını kaydederek, ''Vatandaşların sadece kimlik numaralarını söylemesiyle çadır, gıda, kömür ve battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz'' diye konuştu.  Birimde 20 personelin saat 05.00'ten 21.30'a kadar görev yapacağını ifade eden Karabayram, şunları söyledi: ''Buradaki amacımız vatandaşların sıkıntılarına çare bulabilmektir. Gerek Valiliğimiz gerekse diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki daire amirlerimiz burada toplanan bilgileri ilgili birimlere gönderiyor. Mesela kömür bilgisi kömür birimine, gıda bilgisi gıda birimine, diğer bilgiler ilgili birimlere ulaştırılarak ön incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare aranmaya çalışılmaktadır. Amacımız, yapısıyla, konumuyla güçlü olan Van'ın halkının da o güçlü duygusuna cevap verebilmek. Onların acılarını, sıkıntılarını kucaklayabilmek. Bu amaçla buradaki çalışmalarımız sürmektedir.Toplam 8 bin 566 aileye ulaşılarak sorunları çözülmüştür. Bu kapsamda toplam bin 760 çadır, bin 985 gıda paketi, 4 bin 98 battaniye, 850 çocuk bezi, 500 kazak, 500 bot ve 500 mont ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.''

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