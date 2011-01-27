-"BEYAZ ALTIN" REKORA KOŞUYOR ADANA (A.A) - 27.01.2011 - Adana Çiftçiler Birliği 2. Başkanı Mutlu Doğru, geçen yıl ocak ayında kilo fiyatı 2,43 lira olan pamuğun, 5,35 liraya çıktığını belirterek, "Yıllarca emeğinin karşılığını alamadığı için bu üründen uzaklaşan üretici şimdi 'beyaz altına' daha sıkı sarılıyor. Tahminlerimize göre önümüzdeki sezon ekim alanları en az yüzde 40 artacak" dedi. Doğru, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çiğidi ile yağ sanayinin, lifiyle tekstilin, küspesiyle hayvancılığın ana girdisini oluşturan ve üreticinin geçmişte "beyaz altın" olarak nitelendirdiği pamuğun, uzun yıllardan sonra gerçek değerini bulduğunu, çiftçiyi hiç olmadığı kadar mutlu ettiğini söyledi. Pamuk denince akla gelen ilk yöre olan Çukurova'da, yeni ekim sezonunun hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Doğru, üreticilerin önemli bir bölümünün de ekim deseninde pamuğa önemli yer ayırdığını belirterek, "Pamuktaki fiyat artışı artık fren tutmuyor. Geçen yıl ocak ayında kilo fiyatı 2,43 TL olan pamuk bu yıl 5,35 TL'ye çıktı. Bir yılda fiyatını iki katından fazla artıran bir başka ürün olmadı. Dünya borsalarının seyrine göre fiyat yükselişi sürecek" dedi. Doğru, pamuk üreticisinin yüzünün güldüğünü, şu anda gündemlerindeki tek konunun destekleme primlerinin açıklanması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Ekim kararı aşamasında olan üretici destekleme fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. 2010'a girerken destekleme primlerimiz açıklanmıştı. Ancak, 2011'de aynı hız gösterilmedi. Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen primlerin açıklanmaması hangi ürünü ekeceği yönünde karar aşamasında olan çiftçiyi kaygılandırıyor. Bu nedenle Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu olarak Tarım ve Köyişleri Bakanımızdan randevu talebinde bulunduk. Kendileri bizi kabul etmeyi uygun gördüler. Ankara'dan iyi haberlerle dönmeyi umut ediyoruz." Doğru, başta pamuk olmak üzere destekleme primleri konusundaki taleplerinin yanı sıra geçen yılki gübre ve mazot desteğinin ödenmesi konusunu da gündeme getireceklerini belirterek, "Dekar başına verilen bu desteklerin ödenmesi, tarla hazırlığı yapan üreticileri rahatlatacak. Çünkü, mazot fiyatlarındaki artış üreticinin girdi maliyetlerini oldukça artırdı. Destekler ödendiğinde yeni üretim sezonuna çiftçi mutlu girecektir" dedi.