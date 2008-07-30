"Beşiktaş'ın üzerine geliniyor"

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Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan ve, ''Son günlerde sistemli bir şekilde çeşitli yazılı ve görsel basında yer alan kulübümüz, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcu kadromuz hakkında yalan ve tamamen senaryo mahsulü yayınlara karşı açıklamamızdır'' denilen yazıda, ''2008-2009 Süper Lig futbol sezonuna Beşiktaş olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek en iyi şekilde hazırlanırken, ligdeki iddiamızı ve hedefimizi ortaya koymuşken ve de oynadığımız maçlarda da bir ölçüde spor kamuoyuna bunu göstermişken, bu tür olumsuz yayınları kasıtlı bulduğumuzu, bunların Beşiktaşımız'ın yıpratılma çabaları olduğunu kamuoyuna ifade etmek istiyoruz. İki değerli futbolcumuz arasında geçen tatsız bir olay yönetimimiz tarafından en ağır şekilde cezalandırılmışken ve olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen her gün gündeme getirilmesi, teknik heyetimizin son derece yoğun bir şekilde takımımızı lige hazırlarken, başarılı olmak için herkes hazırlık kampında terini son damlasına kadar akıtırken, sudan sebeplerle, yalanlarla ve senaryolarla yıpratılmak istenmesi, hiç kimse tarafından asla kabul görmeyecek yukarıda bahsedilen iki futbolcunun olayında, teknik heyetin ve menajerin dahil edilmeye çalışılması, kombine satışları ve stat projesiyle ilgili iki asbaşkanımızın demeçleri irdelendiğinde, özünde aynı anlamı belirten beyanları çarpıtılıp, farklıymış gibi gösterilmesi, aslında beyanatlarda vurgulanan husus; stat projesindeki çalışmaların devam etmekte olduğu ancak taraftarlarımızda beliren kararsızlığı gidermek için maçların İnönü Stadı'nda oynanacağı ve satışların bir an önce yapılması için taraftarların takımını desteklemeye davet edilmesi içeriğini taşımasına rağmen farklı yönlere çekilmeye çalışılması, yönetimimiz, kulübümüz adına çalışmalarında yoğun bir emek sergilerken basında yazılanlar, iyi niyetten yoksun, kasıtlı yayınlardır'' görüşlerine yer verildi.





Bu arada açıklamalardan sonra kombine kart satışlarında önemli artış olduğu belirtilerek, bu nedenle taraftarlara teşekkür edildi.