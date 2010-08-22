-"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK EKSİĞİ SANTRFOR" İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları yenilginin kendileri için bir uyarı olduğunu ve en büyük eksiklerinin yüksek toplara hakim bir santrfor olduğunu söyledi. Sinan Vardar, yaptığı açıklamada, ligin henüz başı olduğunu belirterek, ''Beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak lig uzun bir maraton, bu yenilgi bize uyarı olmalı ve bundan ders çıkarmalıyız'' dedi. Türkiye'ye yabancı teknik adamlar geldiğinde yanlarında mutlaka ülke futbolunu iyi bilen yabancı dil konuşan bir Türk antrenör bulunması gerektiğini ifade eden Vardar, ''Tayfur Havutçu'nun daha ilk maçta tribüne çıkması bir diyalog eksikliği olduğunu gösteriyor. Tayfur, Schuster'in birinci yardımcısı olmalı ve sahada yer almalı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un iyi incelenmediği ortada. Bu konuyu çözmeliyiz. İlk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getireceğim'' diye konuştu. Önlerinde zorlu Helsinki ve Karabük deplasmanları bulunduğunu hatırlatan Vardar, ''Elimizde mükemmel bir kadro var. Schuster'in artık ilk 11'ini belirlemesi gerekiyor. Bu kadroda bence 12 yaşından bu yana Beşiktaş sevgisi almış Necip'in de bulunması lazım. Hep generallerle olmaz, sahada askerlerin de bulunması iyi olur. Schuster çok iyi bir teknik adam ve sorunları kısa sürede çözecektir'' ifadelerini kullandı. -''ZEMİN TARLA GİBİ''- BJK İnönü Stadı'nın zemininin de oyunlarını etkilediğine değinen Vardar, ''Maalesef saha adeta bir tarla gibi. En kısa sürede bu sorunu çözmeliyiz'' dedi. Vardar, yarın oynanacak Kasımpaşa-Bucaspor maçının da BJK İnönü Stadı'na alındığını belirterek, ''İnanılır gibi değil. Neyse ki haftaya deplasmandayız, sonra da milli maç arası var. Bu dönemde sahanın zeminini en iyi şekilde düzeltmeliyiz'' şeklinde konuştu. -''AYDINUS ETKİ ALTINDA KALDI''- Sinan Vardar, dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus'un etki altında kaldığını ve rakip takıma kırmızı kart gösteremediğini öne sürdü. Maç öncesi Beşiktaşlı taraftarların lehine tezahürat etmesinin Aydınus'u psikolojik olarak etkilediğini savunan Vardar, ''Kırmızı kart gösterseydi rakibimiz 10 kişi kalacaktı. Henüz maçın ilk yarısıydı ve sonuca etki edecek bir hata oldu, adeta oyunun kaderini değiştirdi'' dedi. -''EKSİĞİMİZ SANTRFOR''- Vardar, transferle ilgili bir soru üzerine, Beşiktaş'ın yüksek toplara hakim bir santrfora ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Bu konuyu da yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini anlatan Vardar, ''Beşiktaş'ın en büyük eksiği yüksek toplara hakim bir santrfordur'' diye konuştu.