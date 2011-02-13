-"BEŞİKTAŞ'IN BORCU 500 MİLYONA ULAŞTI" İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve başkan adayı Murat Aksu, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunu mali konular nedeniyle eleştirdi. Aksu, siyah-beyazlı kulübün 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir yıldır gazete sütunlarında, televizyon ekranlarında konuşmadığını ve bugünü beklediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Beşiktaş'ın sorunları o safhayı da çoktan geçti. Kırmızı çizgiler çoktan aşıldı. Beşiktaş'ın gerçek sahipleri olarak sorumlu olduğunuz kulübün gidişatı hakkında aklınızın ve vicdanınızın sesiyle dinlemenizi istirham ediyorum. Bugün burada sizlerle Beşiktaş adına umut vadeden gelişmeleri konuşmak isterdim. Ancak Beşiktaş uçurumdan aşağı düşerken gözlerinizin içine bakıp hiçbir şey yokmuş gibi davranamam. Bu yolda 10 tane seçim kaybetsem de hak etmediğim eleştirilere ve provokasyonlara katlanmak zorunda kalsam da benim Beşiktaşlılıktan anladığım sadece doğruyu konuşmaktır.'' Beşiktaş iyi yönetilmiyor gibi bir klişe ile konuşmasına başlamayacağını anlatan Aksu, ''Aranızda hala Beşiktaş'ın iyi yönetildiğine inananlar, hala Beşiktaş'ın karşı karşıya olduğu tehlikeyi fark edemeyenler varsa ve bunlar hala kongrelerde çoğunluk oluşturuyorlarsa Beşiktaş adına yapacak çok fazla bir şey kalmamış demektir'' diye konuştu. -''BORÇ 500 MİLYON LİRAYA ULAŞTI''- Murat Aksu, Beşiktaş'ta sadece Futbol A.Ş.'nin borcunun Kasım 2010 itibariyle 354 milyon lira, derneğin borcunun ise 119 milyon lira olduğunu kaydeden Aksu, toplam borcun 473 milyon lira olduğunu ifade etti. Bilançolara henüz yansımayan borç ve gider karşılıklarının, vergi borçlarının ve son transferlerin eklenmesi halinde kulübün toplam borcunun 500 milyon liraya ulaştığını iddia eden Aksu, şöyle devam etti: ''Tehlikenin farkında mısınız? 2000 başında borç 10 milyon Türk Lirası, 2005 başında 50 milyon Türk Lirası, 2011 başında 500 milyon Türk Lirası... Evet maalesef 500 milyon Türk Lirası. Böyle giderse bir milyar liraya dayanmayacağını kim garanti edebilir.'' -''BORCA BATIK ŞİRKET...''- Murat Aksu, Beşiktaş A.Ş.'nin bu senenin sadece 6 aylık dönemi zararının geçen senenin tam 10 katı olduğunu, son 2,5 yıllık döneminin zararının ise toplamda 180 milyon liraya geldiğini kaydetti. ''354 milyon liralık borca ve 180 milyon liralık birikmiş zarara karşılık sermayemiz sadece 40 milyon liradır'' diyen Aksu, şöyle devam etti: ''Bunun hukuki karşılığını geçen yıl da belirttim, borca batıklıktır. Beşiktaş Futbol A.Ş. borca batık şirket konumundadır ve bu bilanço ile yola devam imkanı kesinlikle yoktur. Üzülerek, kan ağlayarak söylüyor ve uyarıyorum: Böyle giderse Beşiktaş A.Ş.'nin yakında iflas bayrağını çekmesi kaçınılmazdır.'' Bütün bu gelirlerin temlikine rağmen piyasa faiz oranlarının en az 2 katı maliyetle 75 milyon dolarlık kredi alınabildiğinin açıklandığını kaydeden Aksu, ''Beşiktaş için ne acıdır ki bankalara her türlü geliri temlik ederek çok yüksek faizle borçlanmak basın toplantılarıyla övünülerek açıklanır hale gelmiştir'' dedi. -''YANLIŞ TRANSFERLERİN FATURASI ÖDENİYOR''- Aksu, yıllardır yapılan yanlış transferlerin faturasının şimdi ödendiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''8 milyon avroya alınan Tabata neredeyse üzerine para verilerek gönderilebiliyor, 6.5 milyon avroya alınan Holosko bir takım hesaplarla elden çıkarılıyor. Üstelik maaşını bile biz ödüyoruz. Diğer transfer facialarını tek tek saymıyorum bile, burada süremiz yetmez. Dolayısıyla yapılan yeni transferlerin maliyetlerinin 3-5 kuruş değil, 50-60 milyon lirayı bulduğu görülüyor.'' Bu yılki transferlerden birinde FIFA uluslararası transfer yönetmeliği hiçe sayılarak İrlanda'da kurulu, sahibinin kim olduğu bir türlü açıklanmayan bir fon şirketinin devreye sokulduğunu anlatan Aksu, şöyle devam etti: ''Transferlerle ilgili kongre üyelerimiz, kamuoyu ve yatırımcılarımız sürekli yanıltılmış, başlangıçta fon olayı gizlenmiş, ardından basında konunun gündeme gelmesi üzerine Sayın Başkan apar topar canlı yayına katılarak açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Ne yazık ki bu konuşmada Sayın Demirören bu defa da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan futbolcu haklarının paylaşımı konusunda izin alındığını söylemiş, yani yapılan transferlerde aslan payının İrlandalı fona verilmesinde SPK'nın onayının olduğunu açıklamış, bu açıklamasından 12 saat sonra SPK, tarihinde ilk defa bu tarz bir açıklama yaparak Beşiktaş Başkanı'nı yalanlamış ve bu transferler hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirmiştir. Ne acıdır ki Beşiktaş Başkanı'nın yalan açıklama yaptığını devletin en üst kurumlarından birisi yazılı açıklama yaparak duyurmak zorunda kalıyor.'' -UEFA KRİTERLERİ- Murat Aksu, UEFA'nın 2013-14 sezonunda yeni kriterlerinin yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, ''Beşiktaş'ın bu finansal yapıyla yoluna devam etmesi imkansızdır. İki yıl sonra yürürlüğe girecek UEFA finansal fair play kuralları son derece açıktır. Önümüzdeki iki yıl içinde gelirlerde olağanüstü bir artış beklentisi yoktur. Özetle tablo felaket, yolun sonu karanlık. O yüzden bugün burada Beşiktaş camiasının net cevaplara, net bütçe planlarına ihtiyacı var. Bu finansal felaketi yaratan Demirören ve ekibi bugün burada, UEFA yükümlülüklerinin en ağır biçimde yürürlüğe gireceği gelecek iki yılda, hangi planla 500 milyon liralık borcu, 180 milyon liralık zararı kapatacaklarını açıklaması gerekiyor.'' -''SATIP KAÇMAYA MI HAZIRLANIYORSUNUZ''- Fulya'nın 25 yıllık geleceğe ait gelirlerinin kırdırıldığını belirten Aksu, ''Geriye Akaretler'deki plaza kaldı. Onu da 25 yıllığına kiraya verip oradan gelecek parayı kırdırıp alacaklarına sayarlarsa hiç şaşırmam. Çünkü geriye kırdıracak, gelecek 25 yılı satacak yer bırakmadılar. Beşiktaş'ı nereye götürüyorsunuz? Akaretler'deki plazanın 25 yıllık kira gelirini kırdırıp bir nevi 25 yılı satıp kaçmaya mı hazırlanıyorsunuz'' ifadelerini kullandı. Yeni stat konusuna da değinen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Stat yıllardır yıkılıp yenisi yapılamıyorsa bunun baş sorumlusu Sayın Başkan Yıldırım Demirören'dir. Maalesef stat konusunda sabote eder gibi davranışlar içinde olmuştur. Devlet işleri sessizlik ister, devlet işleri nezaket ister, ihtimam ister. Siz çıkıp yıllardır kongrelerde, televizyonlarda kendinize seçim malzemesi yaparsanız bu işleri zora sokarsınız. İnönü'de önemli süreç var. Henüz biten bir şey yok. Bu süreci dikkatli ve sessiz götürelim. Buradan ilan ediyorum Fulya ve diğer projelerde olduğu gibi İnönü'de de üzerime düşeni yapmaya hazırım.'' Son olarak Futbol Federasyonu ile ilgili yapılan eleştirilere değinen Aksu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu işlerde duruş önemlidir. Bu senenin başında Sayın Başkan ekranlarda 'Federasyondan ve hakemlerden memnunum' demişti. O bunları söylerken ilk yarıda Beşiktaş takımı sahada adeta doğranıyordu. Ne oldu da 1 ay içinde fikirleri değişti. Bu konuyu da kongre malzemesi ya da sportif başarısızlığın bir gerekçesi yapmayın. Camianın desteğini istiyorsanız önce siz fikirlerinizde ve duruşunuzda istikrarlı olun.''