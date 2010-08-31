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"BEŞİKTAŞ ROBBIE KEANE'NİN PEŞİNDE" İDDİASI LONDRA (A.A)

31 Ağustos 2010 20:10

-"BEŞİKTAŞ ROBBIE KEANE'NİN PEŞİNDE" İDDİASI LONDRA (A.A) - 31.08.2010 - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın İrlandalı futbolcu Robbie Keane'i kiralamak istediği iddia edildi. Skysports sitesinde yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın bonservisi Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'da olan 30 yaşındaki İrlandalı futbolcuyu renklerine bağlamak için çaba harcadığı ifade edildi.  Menajerliğini Avram Grant'ın yaptığı West Ham United'ın da ilgilendiği Keane, geçen sezonun ikinci devresinde İskoç temsilcisi Celtic'te kiralık olarak forma giymişti. Kariyeri boyunca Wolverhampton Wanderers, Coventry City, Inter, Leeds United, Liverpool ve Tottenham Hotspur takımlarının başarısı için mücadele eden İrlandalı futbolcu, 100 kez de milli takımda oynadı. İngiltere'de transfer sezonu bugün yerel saatle 18.00'de sona eriyor.

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