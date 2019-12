"Beşiktaş 1 numara"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tomas Zapotocny, ''Mustafa Denizli'ye çok saygı duyuyoruz ve bütün oyuncular olarak şampiyon yapacağına inanıyoruz'' dedi.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde ''Cola Turka ile Soru Cevap'' bölümünde taraftarların sorularını yanıtlayan Çek futbolcu, ''Mustafa Denizli ile ilgili ne düşünüyorsun? Daha önce 2 takımı şampiyon yaptı'' sorusu üzerine, ''Bizi de şampiyon yaparsa kesinlikle kendisine şapka çıkarırım. Kendisine çok saygı duyuyoruz ve bütün oyuncular olarak şampiyon yapacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.



Tomas Zapotocny, siyah-beyazlı taraftarlar hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine de ''Bu inanılmaz bir şey, hayatımda bunun gibi bir şeyi hiç yaşamadım, ilk kez Türkiye'de yaşıyorum. Taraftara bizim için yaptıklarından dolayı minnettarım. Onlar tam anlamıyla bizim 12. oyuncumuz'' ifadelerini kullandı.



''Daha fazla para alsan ve Türkiye'deki kadar sevilmeyeceğini bilsen profesyonellik gereği gider misin, yoksa Türkiye'de mi kalırsın?'' sorusu üzerine de Çek savunma oyuncusu şunları kaydetti:



''Zor bir soru. Çünkü 28 yaşındayım ve kendimden çok ailemi düşünmek zorundayım. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelse gitmem, burada kalırım.''



Çek oyuncu, ''Ligimizdeki bütün takımların seni istediğini varsayalım, hangi takıma giderdin?'' sorusuna ise, ''Beşiktaş benim için bir numaradır'' diye yanıt verdi.





''TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU''





En çok hoşuna giden tezahüratı ''Kartal gol gol gol'' olarak nitelendiren Zapotocny, ''Stadımıza çıkıp taraftarlarımızı ilk gördüğün anda içinden neler geçti?'' sorusunu, ''Tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir andı benim için. Ben burada hayatta oynayamam, burada inanılmaz bir atmosfer var diye düşündüm'' diye yanıtladı.



İtalya'da en ateşli taraftar grubunun Sampdoria'da olduğunu savunan Çek oyuncu, ''Ama İtalya'daki taraftarların hiçbiri Beşiktaş taraftarı gibi değil. Onlar belli anlarda bağırıyorlar, Beşiktaşlılar gibi ilk dakikadan uzatmanın son dakikasına kadar desteklemiyorlar takımlarını'' diye görüş belirtti.





''YEDEKLİK KORKUM HİÇ OLMADI''





Takım arkadaşı Sivok ile daha önce de Beşiktaş'taki gibi beraber oynadığını anımsatan Zapotocny, ''Artık birlikte oyunumuzun oturduğunu düşünüyorum. Hazırlık maçlarından bu yana da geriden oyun kurma konusunda büyük bir aşama kaydettik'' dedi.



Yedek kalmak gibi korkusunun hiç olmadığını, olmayacağını da kaydeden Zapotocny, ''Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermek için oynayan bir oyuncuyum. Yedek kulübesinde otursam bile arkadaşlarıma destek vermek isterim. Hocamız neyi düşünüyorsa her zaman o doğrudur. Udinese'de oynarken çok daha ciddi bir rekabet vardı futbolcular arasında. Orada bile böyle bir korku hissetmedim. Buraya gelirken Ertuğrul Sağlam ve Sinan Engin, beni oynatmak istediklerini söylediler. Bu konudan hiçbir korkum yoktu'' ifadelerini kullandı.





''HAYALİM, BEŞİKTAŞ'TA KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELMEK''





Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme yaptığını anımsatan Zapatocny, ''Bu süreyi tamamlamayı düşünüyorum ve daha sonra uzatmayı da çok isterim. Aslında buradaki hayalim, Beşiktaş'ta kalıp, takımın çok ciddi bir parçası olup, Beşiktaş'ın kaptanlığına kadar yükselmek'' dedi.



Futbol hayatın boyunca en duygusal anlarından birisini, UEFA Kupası'nda 4-1 yenildikleri Metalist Kharkiv maçında yaşadığını vurgulayan Çek savunma oyuncusu, ''Gerçekten hayatımdaki en duygusal maçlardan bir tanesiydi. O maçtan sonraki akşamı, o akşam çektiklerimi unutamayacağım. Hayatımdaki en kötü oynadığım maçlardan birisiydi ve ömrüm boyunca unutamam diye düşünüyorum'' diye görüş belirtti.





''BEŞİKTAŞ, KARİYERİMDE GELDİĞİM EN YÜKSEK NOKTA''





Tomas Zapotocny, İstanbul ve Beşiktaş hakkındaki bir soru üzerine de, ''İstanbul çok büyük ve mükemmel bir şehir. Ailemle birlikte burada son derece mutluyuz. Beşiktaş ise kariyerimde geldiğim en yüksek nokta ve bunun keyfini sonuna kadar çıkaracağım'' ifadesini kullandı.



Sivok ile birlikte çok rahat iletişim kurduklarını, bu yüzden birbirlerinin açıklarını kapatabildiklerini anlatan Tomas Zapotocny, stadın tamamen dolu olması ve taraftarların kendilerini desteklemesini en çok hoşuna giden şey olarak nitelendirirken, ''Stada çıktığım zaman tribünlerin desteğini görünce transa girmiş gibi oluyorum'' şeklinde görüş belirtti.



Daha önce Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından takip ettiğini ve her zaman için bu ülkenin en güçlü takımlarından biri olduğunu bildiğini anlatan Zapotocny, ''Türkiye ve Avrupa'da söz sahibi olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlardan birinde oynamış olmayı istiyordum, transferim konuşulmadan önce. Şu anda bu takımlar arasında en iyisi olan Beşiktaş'tayım ve bu benim için kariyerimde çok güzel bir yer tutacak'' dedi.





''LİGDE ÜSTÜMÜZDE CİDDİ BİR BASKI VAR''





Zapotocny, Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak da şunları kaydetti:



''Ligde üstümüzde ciddi bir baskı var, 5 yıl sonra şampiyonluk kazanmak için. Takım olarak kazanacağımıza inanıyorum. Kupada da gerçekten güçlü rakiplerimiz var. Öncelikle amacımız bulunduğumuz gruptan çıkmak. Şimdiden 'Final oynarız, şampiyon oluruz' diye bir şey söylemek istemiyorum, çünkü bunu söyledikten sonra UEFA Kupası'ndan elendik ve kendimizi gerçekten çok kötü hissettik.''



Zapotocny, Beşiktaş'a gelmeden önce Türkiye hakkında bilgisi olduğunu belirterek, ''Vestel Manisaspor beni Udinese'ye transfer olmadan önce istemişti. Dolayısıyla Ersun Yanal'la da görüştüm'' dedi.



''BÜYÜK MAÇLARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM''





Çek savunma oyuncusu, ''Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ne düşünüyorsun?'' sorusu üzerine şunları kaydetti:



''Böyle büyük maçları dört gözle bekliyorum. En çok da deplasmanda oynayacağımız maçları bekliyorum. Çünkü rakip taraftarların nasıl bir ortam hazırlayacaklarını, bizim taraftarlarımıza yaklaşıp yaklaşamayacaklarını merak ediyorum. Böyle maçlar her zaman heyecan ve adrenalin dolu olur, ben de böyle ortamları çok severim.''



Beşiktaş için İstanbul'a geliş anı hakkında da görüşlerini açıklayan Zapotocny, ''Gerçekten çok heyecan verici bir tecrübeydi, çünkü havaalanına Sivok ve menajeriyle birlikte indiğimizde bizi gazeteciler ordusu karşıladı. O anda 'Ne oluyor, nereye geldik?' diye düşünerek korktum. Bu nasıl bir karşılama diye hayret ettim. Hayatımda hiçbir zaman bir yıldız gibi davranılmamıştı bana. O açıdan da çok hoşuma gitti.''



Zapotocny, ''Sivok ile birlikte Zago-Ronaldo ikilisi gibi olabileceğinize inanıyor musunuz?'' sorusuna, ''Bunu bize taraftarlar yakıştırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu ikili kadar başarılı olup olamayacağımızı bilemiyorum ama taraftarlarımızın da bizi en az onlar kadar seveceğinin sözünü verebilirim'' diye yanıt verdi.



Türkiye'deki savunma oyuncuları hakkında da görüşlerini aktaran Çek defans oyuncusu, ''Şu ana kadar izlediğim ve yaşadığım kadarıyla savunmacılar sürekli hücum etmek istiyorlar. Buradaki oyuncular çok teknik, çok yetenekli, ancak taktik açıdan sorunlar var. Biz İtalya'da hiç durmadan taktik çalışırdık. Burada çok az taktik çalışılıyor'' ifadelerini kullandı.



İtalyan futbolcu Maldini'yi her zaman kendisine örnek aldığını anlatan Zapotocny, baklavayı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.