-"BERLUSCONİ'NİN SUÇU TANIMADIĞI İNSANLARI EVİNE ALMAK" ROMA (A.A) - 02.11.2010 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'nin evinde ağırladığı Ruby lakaplı Faslı eskort Kerime El Mahrug, 2010'daki Sevgililer Günü akşamını başka kızlarla birlikte başbakanın özel konutunda geçirdiğini açıklayarak, "Benim tek suçum yaşım konusunda yalan söylemiş olmamdır. Silvio'nun suçu ise tanımadığı insanları evine almak. Onun kurumsal bir görevi var. Bunun bedelini de ödemek durumunda" dedi. Kerime, İtalya'daki haftalık magazin dergilerinden Oggi'ye verdiği demeçte, Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki Arcore'de bulunan villasına 14 Şubatta Brezilyalı kız arkadaşı Priscilla tarafından götürüldüğünü ve reşit olmadığı halde kendisini 24 yaşında diye takdim ettiğini anlattı. Berlusconi'den "Silvio" diye söz eden 18 yaşındaki Kerime, eğlencede sıkıldığından bahsederek, "Gitmek istedim. Çünkü ben hariç onunla herkes samimiydi. Bu beni rahatsız etmişti. Ama ben ayrılmadan önce beni üst kattaki çalışma odasına götürdü. Benim sorunlarımı biliyordu ve bana yardım etmek istiyordu" diye konuştu. Kerime, Berlusconi'nin "Ben kötü biri değilim" diyerek, bir zarf içinde kendisine 7000 avro verdiğini söyledi.