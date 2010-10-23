"Berlusconi malikane üzerinden 22 milyon euro akladı" iddiası

T24 - İtalya’nın devlet kanalı RAI3, Başbakan Berlusconi’nin Karayipler’de yaptırdığı villa üzerinden para akladığını iddia etti. Berlusconi'nin avukatı Ghedini hususi dava açacaklarını açıkladı.

Milliyet'in yayımladığı haber şöyle:



İtalya’da devlet kanalında bir programda Başbakan Silvio Berlusconi’nin kara para akladığı iddia edilince kıyamet koptu. RAI3 kanalında yayınlanan bir haber programının sunucusu Milena Gabanelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı anonsta Berlusconi’nin kara para akladığını ve kanıtlarını ekrana getireceğini söyledi.





Bu anonsun ardından Berlusconi, yayına engel olmaya çalıştı, ancak başaramadı. Gabanelli, program günü Başbakan’ın Karayipler’deki Antigua’da yaptırdığı malikane için 22 milyon euro’yu (44 milyon TL) offshore bir banka üzerinden yolladığını açıkladı. Ancak paranın nereye gittiğinin tespit edilemediğini söyledi. Gazeteci daha sonra, kara para aklama soruşturması devam eden Banca Arner üzerinden yapılan işlemlere dikkat çekerek, paranın Milano’dan İsviçre’ye aktarılması sürecinin kontrol edilmemiş olmasının soru işaretleri yarattığını söyledi ve bunun bir kara para aklama operasyonu olup olmadığını sordu.







Karalama kampanyası







İddialar üzerine açıklama yapan Başbakan Berlusconi’nin avukatı Nicola Ghedini, Başbakan’ın iddialar karşısında dava açacağını açıkladı ve “Bu bir karalama kampanyasıdır ve tamamen yanlıştır” dedi.





Söz konusu malikanenin alımı sırasında tüm işlemlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Ghedini, alım dokümanlarının da kamuya açık olduğunu dile getirdi. Ghedini, kendisinin gazetecilere karşı açılan ceza davalarına karşı olduğunu da belirterek açılacak olan davanın hususi hukuk davası olacağını söyledi. Gazeteci Milena Gabanelli ise yalnızca soru sorduklarını, bunun suç teşkil edemeyeceğini söyledi.

