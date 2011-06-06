-"BERLİN'İN SULTANLARI" BİR İLKİ BAŞARDI BERLİN (A.A) - 05.06.2011 - "Berlin'in Sultanları" olarak anılan Berlin Al-Dersimspor Bayanlar Futbol Takımı bir ilki başardı ve baraj maçlarının ikincisinde SV Hafen Rostock takımını 3-0 yenerek Almanya Bayanlar 3. Ligine (Regionalliga) yükseldi. Berlin Al-Dersimspor Bayan Futbol Takımı, ilk baraj maçında deplasmanda FSV Spandauer Kickers takımı ile 2-2 berabere kalmıştı. SV Hafen Rostock takımı ile bugün Laskersportplatz'da ikinci maçını oynayan Berlin Al-Dersimspor, karşılaşmayı Susu'nun 30'uncu ve 55'inci, Burcu'nun da 71. dakikada attığı gollerle 3-0 kazanarak Regionalliga'ya çıkan ilk Türk bayan futbol takımı oldu. Berlin Al-Dersimspor, SV Hafen Rostock karşısında Ninja, Safiye, Nele, Sophie, Armina (Mina), Caro, Mehtap, Burcu (Katia), Andrea, Susu ve Marte (Miri) tertibi ile oynadı. Berlin Al-Dersimspor bayanlar takımı, geçen sezon mücadele ettiği Verbandsliga karşılaşmalarında ligi birinci sırada bitirmesine rağmen, futbol federasyonu, takım yöneticilerinin zamanında müracaat yapmadıkları gerekçesiyle takımın eleme maçlarına katılamayacağını bildirmişti. Takım yöneticilerinin hukuki yollara başvurmasından sonra futbol federasyonu yetkilileri, Berlin Al-Dersimspor bayanlar takımını Almanya 3.ligi eleme karşılaşmalarına dahil etmişti.