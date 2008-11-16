"Beraberliği kopartabilirdik"



Turkcell Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Galatasaray kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0 mağlup etti.



Maçın ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarı pozisyonlara girmelerine rağmen beraberliği kopartamadıklarını belirtti.



Abdullah Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle ilk yarı cesaretsiz ve kendi sahamıza kapanan bir oyun sergiledik. Böyle bir futbol sergilemek istemememize rağmen ilk 45 dakikayı duran toptan yediğimiz golle 1-0 geride tamamladık. İkinci devrede ise daha mücadeleci bir futbol oynadık. Pozisyonlar da bulduk ama sonuçlandıramadık. Bu akşam beraberliği de kopartaabilirdik. Lincoln'ün golünden sonra ise herşey bitti. Genelde takımımdan memnunum. Galatasaray'ı da aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum."







