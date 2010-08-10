-"BENİM ADIM KIRMIZI" SARAYBOSNA'DA SAHNELENECEK SARAYBOSNA (A.A) - 10.08.2010 - Saraybosna Devlet Tiyatrosu, Nobel edebiyat ödülü sahibi Orhan Pamuk'un ''Benim Adım Kırmızı'' adlı romanının tiyatro uyarlamasını, yeni sezonda sahneleyecek. Makedonyalı Martin Koçovski'nin yönetmenliğinde hazırlanan, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Bilge Emin'in tiyatroya uyarlamasını yaptığı ''Benim Adım Kırmızı'' oyununun provaları, Makedonya'nın Manastır kentinde başladı. Oyunda, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Slovenya, İtalya ve Türkiye'den sanatçılar rol alıyor. Bosna-Hersekli oyuncular Aldin Omeroviç, Adnan Haskoviç ve Vedran Cekiç'in rol aldığı oyunun dünya prömiyeri, 17 eylülde Saraybosna Devlet Tiyatrosu binasında yapılacak. ''Benim Adım Kırmızı'' oyunu Saraybosna'nın ardından Slovenya, İtalya, Karadağ, Makedonya ve ''Galata Festivali'' kapsamında İstanbul'da da sahnelenecek.