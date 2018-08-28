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"Beni aramayın" notu bıraktı; jandarma 24 saat sonra buldu

  Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de "Beni aramayın" yazılı not bırakarak ortadan kaybolan kişi, Kocaeli Kandıra'da ormanlık alanda bulundu

28 Ağustos 2018 19:41

 

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'de \"Beni aramayın\" yazılı not bırakarak ortadan kaybolan kişi, Kocaeli Kandıra\'da ormanlık alanda bulundu.
Dün öğlen saatlerinde Sungurlu Mahallesi\'ndeki evinden \"Beni aramayın\" yazılı not bırakarak çıkan Muzaffer Hatun (63) kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Şile Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri çevre köylerde arama başlattı. 1 gün süren aramaların ardından Hatun, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kandıra Teksen Köyü yakınlarında bitkin halde bulundu. Hatun jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

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