Her maçtan sonra herkesin 'Bakalım Erman Hoca akşam ne diyecek' dediği Futbol yorumcusu eski hakemlerden Erman Toroğlu, 'Büyüklerin başkanları Federasyon başkanını arayıp meme istiyor, kıyak istiyor' dedi.



Kendi döneminde hakemliğin iğrenç olduğunu söyleyen Toroğlu, Başbakan Erdoğan’dan spor dünyasının faydalanması gerektiğini belirtirken “Ben yönetici olsam bu Başbakan’ı sağarım. Galatasaray stadı onun sayesinde yapılıyor” diyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.



Erman Toroğlu, Referans gazetesine verdiği röportajda, sarf ettiği birbirinden ilginç sözleriyle uzun süre yine kendinden söz ettireceğe benziyor.



İşte o röportajdan ilginç bölümler:



"Hocam nedir bu hakemlerin sahada otorite tesis gösterisi? Maçtan çok onları izliyoruz..."



"Hakem olunmaz, hakem doğulur. Yukarıda Allah, sahada hakem. Her türlü şey sende var: Kırıkkale, makinalı, el bombası atom bombası, napalm... Her türlü yetki yani ama bu kadar yetki bende var ve ben bu işi yaparım dersen yanılırsın. Kartla otorite sağlanmaz. Döverek düzeltemezsin' kadın veya erkek fark etmez."



Demirören kısa pantolonla gezerken ben top oynuyordum



"Hocam lig bu yıl adil mi?"



"Adil değil ama namuslu"



"Nasıl yani?"



"Hakemler art niyetli değil. Bir hesap içinde değiller. Demirören daha kısa pantolonla gezer, babası onu çocuk bahçesine götürürken ben top oynuyordum, hakemlik yapıyordum. Hakemlik dönemimde Beşiktaş'ın ceza sahası dışından penaltılar kazanıp şampiyon olduğunu da biliyorum. Penaltı ceza alanı içinde olur ama Demirören o zaman çocuktu bilmez."



Bugünkü hakemler bizim döneme göre iyi



İtalya'da şike olayları yüzünden ligin en çok şampiyon olan takımı Juventus küme düşürülmüş ve bir şampiyonluğu da elinden alınmıştı.



"Türkiye'de de çok takım düşerdi. Küçükten büyüğe bir çok kulüp küme düşerdi."



Hakemler şu anda para yemiyor…



"Hakemler para yiyor mu?"



"Şu anda para yemiyorlar"



"Bir milat verir misiniz?"



"Haluk Ulusoy'dan önce, Haluk Ulusoy'dan sonra. Ulusoy zamanında para yiyorlar mıydı? Para yediklerinden bahsetmiyorum ama Ulusoy dönemi ve zaman zaman ondan önceki dönem çok kötüydü. Şu adam para yedi diyebilir misin? Söyleyemezsin para yediklerini göremezsin. Haluk'tan önce, Haluk'tan sonra diyorum. Ben hakemliğe girdiğimde hakemlik çok kötüydü. Çok düzgünleri de vardı ama iğrençti. Şu aşamada çok daha iyiler. Kabiliyetleri o kadar ama namuslular. Namuslu dediği budur işte."



Mahmut Özgener’e kefilim



"Özgener'e bazı büyük kulüp başkanlarının telefon açtığını' başkanın da ‘Lütfen beni bu konularda rahatsız etmeyin' dediğini net bir şekilde biliyorum."



"Ne istiyorlar"



"Ne istemiyorlar ki. Meme istiyorlar. Emzirmek için meme istiyorlar. Hep dedikleri şu: Biz kıyak istemiyoruz, adil olunsun. Ama yıllarca hep kıyağı kendilerine yaptılar.



Şimdiki kavga ise şu: Ulan bana bir şey yapılmıyor şu sıralar fakat acaba karşı tarafa bir şey yapılıyor mu, hiç olmazsa onun önünü keseyim.



"Kayserispor ile berabere kalınca Galatasaray çok erken bir açıklama yaptı' saat 15.00'de. Saat 21.00'de ise ellerinde patladı. Çünkü Fenerbahçe ofsayttan yediği 2 golle yenildi. Sonra kıvırttılar kıvırttılar ama dönemediler. Hâlâ da dönemiyorlar. Saçma sapan işler yaptılar."



Pozitif ayrım yapıyorum



"Bu sene 5. şampiyon çıkar mı?"



"İnşallah. Sivasspor ve Trabzonspor için pozitif ayrım yapıyorum. İkisinden birisinin şampiyon olmasını isterim. Ama onların yolunu açıyorum anlamında yorum yapıyorum demek değil bu."