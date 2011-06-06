-"BEN SADECE DAĞDA SORGU YAPARIM" İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, "Ben ihtilalde 24 yaşındaydım. Diyarbakır'a hayatımda gitmedim. Cezaevinde sorgu yapmışım. Ben sadece dağda sorgu yaparım" dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, çapraz sorgusu yarım kalan İbrahim Şahin'e mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, telefon kayıtlarına ait dökümleri okuyarak sorular yöneltti. İbrahim Şahin de, kendisine MİT'çi olduğunu söyleyen kişiler tarafından terörle mücadelede oluşturulacak yeni birimin başına getirileceğinin söylendiğini anımsattı. TSK'nın Kuzey Irak operasyonunda geri çekilmesinin çok eleştirilmesi üzerine sert bir yazı yazdığını ifade eden Şahin, ''Fatma Cengiz bana 'eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök seninle görüşecek' dedi. Beni kandıran MİT'çiler miydi bilmiyorum. Özkök bana 'Evladım sen boynunu bıçağın altına koymuyorsun, boynunu bıçağa sürdürüyorsun' dedi. Fatma Cengiz bir kere de Genelkurmay Başkanı'nı bağladı. İlker Başbuğ denilince susup kaldım. Sadece 'Komutanım ellerinizden öperim' diyebildim'' şeklinde konuştu. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu ise ''Size isnat edilen suçlardan biri Ermeni Patriği Mesrop Mutafyan'a suikast planı. Mutafyan ile husumetiniz var mı?'' diye sordu. Böyle bir şey olmadığını söyleyen Şahin, kendisinde çıktığı iddia edilen belgelerin yazacağı kitap için gazetelerden kesip biriktiği kupürler olduğunu anlattı. Geçtiğimiz günlerde bu konuya ilişkin Silivri Adliyesine gittiğini belirten Şahin, savcılık tarafından ifadesinin alındığını söyledi. Şahin, şöyle devam etti: ''Baktım şüpheliler Kenan Evren, Nurettin Ersin, Sedat Celasun, Ali Haydar Saltuk, Tahsin Şahinkaya. 12 Eylül İhtilali'ni de ben yapmışım. Diyarbakır Askeri Cezaevinde sorgulama yapılmış, işkence yapılmış, ölenler olmuş. Bunları soruyorlar. Ben ihtilalde 24 yaşındaydım. Diyarbakır'a hayatımda gitmedim. Cezaevinde sorgu yapmışım. Ben sadece dağda sorgu yaparım.'' Üye Hakim Haşıloğlu'nun ''Diyarbakır'a gidiş gelişleriniz olduğunu söylediniz'' sözleri üzerine Şahin, ''Tanıdığım komutanları ziyaret ediyordum'' dedi. Şahin, birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Muzaffer Tekin'in barışmak için İzmir'e yanına geldiğini, bir gece evinde kalarak misafiri olduğunu da söyledi. -YÜRÜYÜŞ SIRASINDAKİ BOZKURT İŞARETİ- Duruşmada, Şahin'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklu sanıklardan Servet Kaynak savunmasını yaptı. Suç tarihinde Antalya Özel Harekat Şubesinde Emniyet Amiri olarak görev yaptığını anlatan Kaynak, ''Ben yargılanmak istemiyorum. Suçsuzum. Hayatımda hiç suç işlemedim'' dedi. Davada yargılanan polislere atıfta bulunarak, ''İbrahim Şahin ile benim memurlarım tanışmaz. Sadece Fahri Süslü ve Zerrar Atik, Şahin ile telefonla görüşmüştür'' diye konuştu. Kaynak, 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, Sivas'ta 10 Nisan'da Polis Haftası'ndaki yürüyüş sırasında bozkurt işareti yaptıkları gerekçesiyle açığa alınan özel harekat polislerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu yürüyüşün, protokol önünde 10 Nisan'da yapıldığını, 22 Nisan'da iki siyasi liderin ''bozkurt işareti yaptılar'' şeklindeki beyanları üzerine 26 Nisan'da da soruşturma yapılarak polislerin açığa alındığını söyleyen Kaynak, ''Bütün yürüyüşler hep böyle yapılır. Benim bugün burada söylediklerimden soruşturma açılmayacağının garantisi var mı?'' diye konuştu. Duruşma'da Kaynak'ın daha önce alınan ifadeleri okunuyor. -DİYARBAKIR'DAKİ SORUŞTURMA- Bu arada, Şahin'in Silivri Adliyesinde alınan ifadesinin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 1980-1984 yıllarında tutuklu kalan ve işkence gördüğünü belirten Nizam Kapan'ın yaptığı şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Şahin'in yazılan talimat üzerine 27 Mayıs'ta ifadesinin alındığı öğrenilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın 12 şüphelisi arasında Kenan Evren, Bülent Ulusu, Bedrettin Demirel, Haydar Saltık, Kemal Yamak da yer alıyor. Soruşturmanın ''işkence'', ''darbe yapmak, ''anayasayı değiştirmek'', ''hükümeti değiştirmek'', ''eziyet etmek'', ''cinsel saldırıda bulunmak'' ve ''hürriyeti tahdit etmek'' suçlarından yürütüldüğü belirtildi.