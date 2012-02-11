T24 - Sanat dünyasının ünlü isimleri, çocuk yaşta evlendirilen kızlara 'Ben Kızımı Vermem' isimli projeyle dikkat çekti.

Milliyet gazetesinin haberine göre; projede yer alan Ebru Cündübeyoğlu, "Oyuncak bebeklerle oynamak onların hakkı. Ben kızımı vermem, sen de verme!" dedi.

Gelin dergisi, kuruluşunun 9'uncu yılında Türkiye'nin kanayan yarası 'Çocuk Gelinler'e dikkat çekmek amacıyla bir takvim hazırladı. Geliri; Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ne aktarılacak olan, 'Ben Kızımı Vermem' isimli proje için dokuz ünlü isim; Hakan Yılmaz, Tan Sağtürk, Ebru Cündübeyoğlu, Neşe Erberk, Ece Doğulu, İdil Çeliker, Yeşim Salkım, Burhan Şeşen ve Burçin Orhon çocuklarıyla objektif karşısına geçti.



Toplum bilinçlenmeli

Projenin tanıtımı ise önceki akşam Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Gamze Karaman ve Murat Başoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği gecenin açılış konuşmasını 'Ben Kızımı Vermem' projesinin yaratıcısı ve Gelin dergisi imtiyaz sahibi Nurten Bayır yaptı. Bayır konuşmasında, bu projenin 'Çocuk Gelinler' sorununa dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek üzere yola çıktıkları bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.



Ünzile'yi söylediler

Sanat ve iş dünyasını buluşturan 'Ben Kızımı Vermem' takviminin tanıtım gecesine Yeşim Salkım ve Burhan Şeşen düeti damgasını vurdu. Takvimde yer alan bütün ünlü isimler ile birlikte projeyi ilk günden beri destekleyen Salkım ve Şeşen, 'Çocuk Gelinler' için yazılan ve Sezen Aksu'yla hafızalara kazınan 'Ünzile' şarkısını seslendirdi. Takvimin tanıtım gecesinde, projeye destek veren sanatçı ve kurumlara plaket verildi.