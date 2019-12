Tempo24-



2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda halter dalında mücadele eden ve sıfır çekerek elenen Nurcan Taylan, sakatlığı nedeniyle istediği performansı sergileyemediğini, bu yüzden Türk halkından özür dileyerek, tekrar ülkesine başarılar getireceğini söyledi.



Bugün Türkiye'ye dönecek olan milli halterci Nurcan, olimpiyatlar öncesi yaşadığı sakatlığı ve Pekin'de aldığı kötü sonucu, gözleri dolarak, şu şekilde anlattı:



"Şu an ben 24-25 yaşındayım, fakat performansımın zirvesini yakaladım. Çok güzel dereceler yaptım. Burada Çinli'nin kaldırdığı kiloların toplamda 20 kilo fazlasıyla olimpiyat şampiyonu olabileceğimi biliyordum. Bir anda antrenmanlardaki yanlışlıktan dolayı ciddi bir sakatlık geçirdim. Dinlendirildim, fakat zaman kalmamıştı. Yani 20 günlük bir zaman vardı. Burada hem tedavi olacaktım, hem de performansımı koruyacaktım. Ben bunu başaramadım. Eğer bu sorumluluksa, bunu seve seve kabul ederim. Ama şunu söylemek istiyorum, ben her müsabakada ya altın aldım ya da madalyasız asla dönmedim. Buraya da altın için geldim. Olimpiyat şampiyonu bir sporcu podyuma sakat olarak çıktı. Herşeyi riske aldım. Herşey bayrağım, ülkem ve bana güvenen insanlar içindi. Ben burada bitmedim, tekrar dirildim. Bu benim hayatımda yaşayabileceğim en acı tecrübeydi. Ama sporda kazanmak da var, kaybetmek de. Ben burada kaybetmedim, ben burada başka bir şeyleri ispat ettim. Çünkü herşeye rağmen ben o cesarette bulundum."



Kendisini çok güzel günlerin beklediğini ve ülkesine tekrar başarılar kazandıracağını ifade eden Nurcan Taylan, "Önümde çok güzel günler beni bekliyor. Keşke ben de çok ağır kilolarda sakatlanmasaydım. Ama benim hedefim zirve olduğu için 120-130 kilolarda sakatlandım. Tabii ki herşey bir tecrübedir. Genç bir sporcuyum. Ülkeme de çok güzel başarılar getirdim. Buradaki talihsizlikten dolayı başta Türk halkından ve özellikle ailemden çok çok özür diliyorum. Ama bunu bilerek yapmadım. Bunun da tek sorumluluğu bana ait değil. Ama 'kabul edilmesi gerekirse herşey benimdir' diyebiliyorum. Bu cesareti bu yürekte buluyorum" dedi.



Halterde revizyona gidilmesiyle ilgili olarak ise Nurcan Taylan, "Türk sporunun buna ihtiyacı var. Bizler birgün bıraktığımız zaman, bayrağı teslim edeceğimiz sporcularımız var. Ama bizleri de hiçe saymamak gerekir. Bizler de yetenekli ve başarılı sporcularız. Her yarışmada zirvede olup insanların göğsünü kabartıyorduk. Yalnız burada bir talihsizlik yaşadık. Fakat bu sağlık sorunu. İnsan sakatlandığı zaman kesinlikle silinemez. Desket verilmeli. Ama genel müdürümüz de bizleri destekliyor. Zaten bana da ilk geçmiş olsun diyen genel müdürümüzdü. Sporcuya her zaman destek veriyor. İnşallah ileride daha başarılı sporcular çıkar. Ülkemizin ve bayrağımızın buna ihtiyacı var" diye konuştu.