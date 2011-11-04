-"Belarus ile ticaret hacmi 1 milyar doları geçmeli" MİNSK (A.A) - 04.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye-Belarus arasındaki ikili ticaret hacminin son yıllarda giderek arttığını ve hedeflerinin ticaret hacmini bir milyar doların üzerine çıkartmak olduğunu söyledi. Günay, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin potansiyelinin son yıllarda çok yükseldiğini belirterek, Belarus ile olan ticaret hacminin özellikle son yıllarda hızlı artışına karşın beklentilerinin altında olduğunu kaydetti. Türkiye ve Belarus arasındaki ticaret hacminin şu anda 300-400 milyon dolar arasında seyrettiğini belirten Günay, "Ama bu hacmin bir milyar doları geçmesi lazım" dedi. Türkiye'ye Belarus'tan yaklaşık 200 bin turist geldiğini kaydeden Günay, "Bu 200 bin rakamı, Belarus'un turist rakamı açısından azımsanacak bir rakam değil. Ama daha fazla olmasını istiyoruz" diye konuştu. Belarus'un Baltıklardan Hindistan'a uzanan bir ulaşım projesi olduğunu ve bunun kendisini son derece heyecanlandırdığını kaydeden Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu alanda işbirliği yapabiliriz. Ayrıca yenilenebilir enerji konusunda işbirliği yapabiliriz. Nükleer enerji alanında bilgi teatisinde bulunabiliriz. Özellikle Sovyet döneminde eğitim açısından önde gelen bir şehir olan Minsk ile daha fazla öğrenci değişimi yapabiliriz."