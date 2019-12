-"BEDAVA AKARYAKIT" REKABETİ BURSA (A.A) - 14.03.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), aldığı kararla promosyon dağıtması yasaklanan akaryakıt firmaları, müşterilerini kaybetmemek için ''bedava akaryakıt'' rekabetine girdi. Alınan bilgiye göre, EPDK'nın 15 Aralık 2010 tarihli kararıyla 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren akaryakıt firmalarının, akaryakıt ve madeni yağ satışlarında hizmet promosyonları ve finansal promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla promosyon yapmaları yasaklandı. Daha önce, firmaların sunduğu kartlara sahip olanlar, topladıkları belirli oranlardaki puanlarla bilgisayardan, cep telefonuna kadar onlarca çeşitte hediye alabiliyordu. EPDK'nın aldığı kararla bu tür katalog hediyelerinin yanı sıra bardak, tabak, jilet, deterjan, oyuncak, dergi, gazete, kontör gibi sair adlarla yapılan her türlü promosyon yasaklanmış oldu. -PUANLAR ''BEDAVA AKARYAKIT''A DÖNÜŞÜYOR- Söz konusu akaryakıt firmasının kartlarında biriken puanlar, 31 Ocak 2011'den bu yana tabak, bardak, oyuncak, deterjan gibi ürünlerin yerine ''bedava akaryakıt''a dönüşüyor. Promosyon yasağından sonra rekabeti aynı hızla sürdüren firmalar, müşterilerine sundukları kartlar aracılığıyla, yapılan belirli oranlardaki alışverişlere hediye olarak akaryakıt veriyor. Benzinin litresinin 4 liranın üzerine çıktığı bir dönemde akaryakıtın bedava verilmesi, cazip gibi görünse de hediye yakıtın oranının düşük ve maliyetinin zaten tüketiciden alınıyor olması, tüketicileri düşündürüyor. Sunulan kampanyalardan hangisinin avantajlı olduğunu tespit edebilmek için de iyi hesap yapmak gerekiyor. LPG istasyonları da düzenledikleri kampanyalarda 250 liralık alışverişe 25 liraya kadar bedava akaryakıt veriyor. Petrol Ofisi'nin ''positive card'' ile yapılan her bir litrelik benzin, dizel ya da LPG alışverişine 2,2 puan veriliyor. Toplanan her 300 puana 5 litrelik akaryakıt ücretsiz veriliyor. Bursa'da benzinli bir araç sahibi, 5 liralık bedava yakıt için gerekli 300 puanı toplamak amacıyla yaklaşık 565 liralık benzin alması gerekiyor. BP Türkiye'nin ''BP Clup Kard'' ile alınan her bir litrelik benzine 2,5 puan, dizele ise 2 puan kazanılıyor. Firma, toplanan her ''60 BP Club Puan'' karşılığında 1 liralık akaryakıtı hediye ediyor. Benzinli alışverişlerde yaklaşık 498 liralık yakıt alan kişiye 5 liralık benzin ücretsiz veriliyor. Shell'in 'Club Smart Card'ı ile yapılan alışverişlerde her yakıta farklı puan veriliyor. 95 oktan kurşunsuz benzinin bir litresi 2,4 puan, 97 oktan benzinin litresi 3 puan kazandırırken, dizel yakıtların litresi ise kalitesine göre karta 2 ile 2,5 puan yüklüyor. Shell müşterileri, 300 Smart Puan karşılığında, 5 lira değerinde hediye akaryakıtı bedava alabiliyor. Firmanın 95 oktan kurşunsuz benzinli araç için kampanyası ele alınırsa, 5 liralık hediyeye ulaşabilmek için 518 liralık akaryakıt almak gerekiyor. Total'ın ''Club Total'' kartına sahip olanlar ise mart ayı içinde kampanya kapsamında 2 kat daha fazla puan kazanıyor. Firmanın istasyonlarından akaryakıt alan kart üyelerine, kampanya kapsamında, bir litre kurşunsuz 97 oktan benzin için 4 puan, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzin için 3 puan, bir litre dizel için 3 puan ve bir litre LPG alışverişi için 2 puan veriliyor. Kampanyada 350 puan toplayan tüketicilere, 5 liralık yakıt hediye ediliyor. 95 oktan kurşunsuz benzinden 484 liralık alınması durumunda 5 liralık hediyeye ulaşılabiliyor. Opet'in ''Opet Kart''ı ile yapılacak akaryakıt alımlarında yüzde 1 oranında puan kazanılıyor. Örneğin, 100 lira karşılığında akaryakıta 1 lira değerinde puan yükleniyor. Toplanan puanlarla ücretsiz yakıt alınabiliyor. Bu kampanyada da 500 liralık benzine 5 liralık bedava yakıt veriliyor.