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"Bebeği sallayarak uyutmak onu 'bayıltmak' demektir"

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bebek ve Uyku” konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi

05 Nisan 2018 18:39

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bebek ve Uyku” konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen seminerde annelerin doğum yaptıktan sonra çocuklarını uyutmakta çok zorluk çektiği belirtildi. Akınal, seminerde çocukların sallayarak uyutulmasının yanlışlığını vurguladı ve bebekleri doğru uyutmanın yöntemlerini anlattı.

Annelerin merak ettiği soruları cevaplayan Akınal, bebeklerin uyutulması konusunda uyku düzeninin önemine değindi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da seminerin sonunda annelere verdiği bilgilerden ötürü Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal’a teşekkür etti.

BEBEĞİNİ SALLAYARAK UYUTANLAR DİKKAT

Bebekler için uykunun önemini belirterek yapılan yanlışlara dikkat çeken Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, “Bizde yanlış bilinen çok şey var, sallayarak uyutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir” dedi.

“SALLAYARAK UYUTMAK BAYILTMAK ANLAMINA GELİR”

Ailelerin bebeklerine uyku alışkanlığı kazandırma konusunda bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, “Önce annelerin bilinçlenmesi gerekir çünkü bizde yanlış bilinen çok şey var. Bunların başında da bebeği sallayarak, sürekli kucağında pışpışlayarak uyutmak geliyor. Bunların hepsi kötü uyku alışkanlıklarıdır ve bağımlılık yapan şeylerdir. Hepsi uykusuzluk olarak geri dönüyor ve bu anneyi de mutsuz eden bir şey. Sallayarak uyutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir. Sallama sırasında çocuklar hafif uykuya geçer, derin uykuya geçmez ve sık sık gece boyunca uyanırlar” ifadelerini kullandı.

( FOTOĞRAF-VİDEO )

 

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