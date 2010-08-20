-"BAYKAL" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ VAN (A.A) - 20.08.2010 - Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Van'da, taşlı ve yumurtalı saldırıya uğraması ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi. 2 Nisan 2010 tarihinde, CHP Van İl Kongresine katılmak üzere kente gelen eski CHP Lideri Baykal'a, kongrenin düzenlendiği salona gelişi sırasında yapılan taşlı ve yumurtalı saldırının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan 4 sayfalık iddianame, 9 Ağustosta Van 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Cihat Gezmen tarafından hazırlanan iddianameyi, 11 gün süren incelemenin ardından kabul etti. Duruşma tarihi 23 Ağustosta belirleyecek. İddianamede, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen görüntü ve fotoğraf kayıtlarından isimleri belirlenen ve aralarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arslan Yılmaz ile üyelerin de bulunduğu 16 şüphelinin, ''Kamu görevlisine hakaret ve suç işlemeye tahrik etmek'' suçlarından yargılanmaları isteniyor.