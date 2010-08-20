T24 LogoT24 Logo
Gündem

"BAYKAL" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ  VAN (A.A)

20 Ağustos 2010 19:15

-"BAYKAL" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ  VAN (A.A) - 20.08.2010 - Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Van'da, taşlı ve yumurtalı saldırıya uğraması ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi. 2 Nisan 2010 tarihinde, CHP Van İl Kongresine katılmak üzere kente gelen eski CHP Lideri Baykal'a, kongrenin düzenlendiği salona gelişi sırasında yapılan taşlı ve yumurtalı saldırının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan 4 sayfalık iddianame, 9 Ağustosta Van 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Cihat Gezmen tarafından hazırlanan iddianameyi, 11 gün süren incelemenin ardından kabul etti. Duruşma tarihi 23 Ağustosta belirleyecek. İddianamede, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen görüntü ve fotoğraf kayıtlarından isimleri belirlenen ve aralarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arslan Yılmaz ile üyelerin de bulunduğu 16 şüphelinin, ''Kamu görevlisine hakaret ve suç işlemeye tahrik etmek'' suçlarından yargılanmaları isteniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24