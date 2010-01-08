"Baykal ne dediyse ikiyle çarpın"

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partisi liderlerinin erken seçim talebine, "Kimse seçim rüyası görmesin" diye cevap verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP kadın kollarının düzenlediği açılışta konuştu.



"Geldiğimizde borç neydi şimdi neredeyiz? Enflasyon neydi neredeyiz? Çiftçime ne kadar kredi veriliyordu? Yüzde 59 ile kredi veriyordu, şimdi tek haneli rakamlarda. Onlar rakamları bile zannediyorlar ki biz yanlış söylersek millet bunları yutar. Bunlar da yüz de yok. Eskişehir-İstanbul hızlı trenini kendilerinin başlattığını söylüyorlar. İnsaf ya. Temeliniz biz attık, açılışını yaptık. Seneye inşallah Ankara-Konya'yı açacağız. Onun için de "Biz başlattık" derler. Zaten hep siz başlatıyorsunuz, başlattığınız yerde de kalıyorsunuz.

Siyasette samimyetin yeniden doğuşu oldu ve hiçbir mesele bizim gündemimizde yer almadı. Hangi hedefi koyduysak bunun altında kalmadık. AKP tek başına iktidara geldi. Bir sonraki seçim sonra idi. Seçimlerde genel seçimlerde ve yerel seçimlerde AKP ikinci parti idi. Bunların üzerinden henüz bir yıl geçmedi. Bahçeli ve Baykal seçimi telefuz etmeye başladı.

Şimdi hangi yüzle erken seçim diyorsun? Milletim sana fırsat verdi. 3,5 yıl durdun bırakıp kaçıp gittin. Niye bıraktın gittin? Çalışsaydın senin de olurdu. Bunlar Ankara'ya mahkum bir siyaset yapıyorlar. Milletimize bedel ödettiler. 400 bini aşkın esnaf kepenk indirmişlerdi o zamanlarda. Şimdi sen açılan ve kapanan kepenklere bak. Rakamlar ortada. Matematikten anlamazlar. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde erken seçim diye bir mantık yoktur. Bu geri kalmışlığın alametidir. 16 ayda bir bir hükümet değişiyordu. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Bunu hazmedemiyorlar. Buna da alışacaklar. Bu liderlerin kaygıları kendi koltuklarını düşünmek. Şimdi Baykal çıktı, "AKP'nin oy oranı düştü" Kendi partisinin oy oranlarını bıraktı AKP'ye bakıyor. Kamuoyu araştırmalarına para vermeyeceğiz. Baykal bakıyor bu işlere. Baykal ne diyorsa siz onu 2'yle çarpın, doğru sonuç ortaya çıkar. Kimse sana iktidar vermeyecek. Sen kendi oy oranına bak. Gündemi seçim tartışmalarıyla oyalamak herkese haksızlıktır."