"Bayern’e hiç gelmemeliydim”



Lukas Podolski Bayern Munich’e imza attığı imzanın kariyeri açısından çok kötü bir karar olduğunu düşünmeye başladı.



Halen Almanya’nın altın çocuğu olarak lanse edilen Lukas Podolski bu sezonun geçtiğimiz sezondan daha farklı olacağını düşünüyordu. Ancak sezona yine yedek kulübesinde başlaması onu oldukça rahatsız etti.



Bild gazetesine röportaj veren Podolski, kulübüne olan bağlılığının iyice azaldığını dile getirdi.”Zamanı geri götürebilsen Bayern’e yine imza atar mıydın ?” sorusunu “İşlerin bu noktaya geleceğini bilsem kesinlikle atmazdım.” şeklinde cevaplayan yıldız futbolcu şikayet etmediğini, sadece durumdan mutsuz olduğunu söyledi.



Bayern teknik direktörü Uli Hoeness’in “Podolski’nin oynaması için arkasından itmek lazım” açıklamasına değinen genç futbolcu, zaten çok az süre aldığını bu yüzden kötü performans göstermesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.



Başka bir ülkeye transferi konusunda görüşü sorulan Polonya asıllı futbolcu, herşeyin mümkün olduğunu belirtti ve “Yedek kulübesinde oturmaktan rahatsız olmamak kötü futbolcu olmaktır.” diyerek devam etti. Euro 2008’te yıldızı daha da parlayan 23 yaşındaki futbolcu, “2-3 hafta yadek kalsam ses çıkarmam ama bu çok fazla, artık çizgiyi çekmeliyim, burada kendimi geliştiremiyorum.” şeklinde sert konuşarak sözlerini noktaladı.

