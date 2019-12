-"BAYDEMİR'İ KCK TALİMATI VAZGEÇİRDİ" DİYARBAKIR (A.A) - 01.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili duruşmaya devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın sabahki oturumunda, cumhuriyet savcıları, iddianamenin özetinin okunmasını sürdürdü. İddianamenin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'le ilgili bölümünü okuyan cumhuriyet savcısı, sanığın KCK/TM'nin Ekolojik ve Yerel Yönetimler Komitesi'nden emir ve talimat alarak kamu alanında örgütsel faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Baydemir'in 2008 yılında kendi isteğiyle bu komiteden ayrıldığını ifade eden savcı, ''Ancak bazı konularda ters düşmesi nedeniyle KCK/TM yapılanması tarafından yargılandığı ve uyarı cezası aldığı belirlenmiştir'' dedi. KCK/TM'nin mali alan sorumlusu Hüseyin Yılmaz'ın KCK/TM kadın alanında görevli Sara Aktaş'a, Osman Baydemir'in ''Sayın Öcalan'' kampanyasına imza vermediği ve basın açıklamasına gelmediği, son dönemlerde örgütün istediği gibi değil işine geldiği gibi hareket ettiğini, bu nedenle disipline verileceğini söylediği belirtilen iddianame özetinde, Baydemir'in KCK/TM mali alan sorumlularının talimatları doğrultusunda hareket ederek her türlü ihale ve ruhsat işlemlerinde terör örgütüne para aktarımını sağladığı, ihaleleri örgüte müzahir kişilere vererek KCK/TM sözcülerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi. İddianame özetinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde, karşılamaya giden Baydemir'in KCK/TM sözcülerinin talimatı üzerine yoldan geri döndüğü kaydedildi. -ILISU BARAJI- Cumhuriyet savcısı, Hasankeyf'te yapılacak Ilısu Barajı ile ilgili olarak Osman Baydemir'in ''Bu baraj coğrafyayı yarıyor, dağlık araziden geçişler artık zorlaşacak'' dediğini, bu şekilde barajın yapımının engellenmesinin örgüt açısından öneminin açıkça ortaya konulduğunu söyledi. İddianame özetinde, KCK/TM üyeleri arasında yapılan görüşmelerde, Ilısu Barajı'nın yapılmasını engellemek için KCK/TM tarafından bir dizi eylem organize edildiği, kitlesel olarak buraya katılan kalabalığa bu barajın yapımının engellenmesi için yemin ettirileceği ve bu metni de Baydemir'in hazırlayacağının belirtildiği kaydedildi. Baydemir'in KCK/TM Türkiye Sorumlusu Sabri Ok ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu, hatta bir dönem yapılanma içerisindeki hiyerarşiye riayet etmeden direkt Sabri Ok ile irtibat kurmasının yapı içerisinde rahatsızlık oluşturduğu, Ok'tan aldığı emir ve talimatlara göre örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtilen iddianame özetinde şu ifadeler yer aldı: ''KCK/TM sözcüsü Kamuran Yüksek'in Almanya'ya gidecek olan Baydemir'e Nelson Mandela'nın davet edilmesi için hazırlanan davetiyeyi mutlaka Avrupa'da bulunan büroya vermesini söylediği tespit edilmiştir. KCK/TM yapılanmasının mali alan sorumlusu Hüseyin Yılmaz'ın belediye başkanları, yardımcıları ve diğer belediye personellerinden belli oranlarda para alınacağını ve vermeyenlerin işten çıkarılacağını söylediği, bu kapsamda Baydemir'in işten çıkarmaların örgütün bu bölgedeki gücünü düşüreceğini, bundan dolayı böyle bir durumu istemediklerini söyleyerek, örgütün zarar görmemesi için görüşlerini açıkça dile getirdiği belirlenmiştir.'' İddianame özetinde, KCK/TM yöneticisi Çimen Işık'ın bir telefon görüşmesinde Baydemir'in yapmadığı hizmetleri başka belediyelere yaptırarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yapmış gibi gösterdiklerini, belediyenin 60 bin lira açığını kiliseye aktarılacak paradan keserek veya başka bir kamu hizmetinde kullanılmış gibi göstererek kapatacaklarını söylediği yer aldı. Baydemir hakkında, TCK'nın ''terör örgütüne üye olma'', 4 kez ''2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet'', 3 kez ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçundan toplam 37 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet savcısı, sanıklar Nesrin Deniz, Mustafa Sarıkaya, Yaşar Çelik, Hüseyin Zorlu, Ahmet Yıldırım, Ali Şimşek ve Fırat Anlı ile ilgili kısmı okuduktan sonra duruşmaya ara verdi.