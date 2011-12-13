-"Bay Kuzey Kıbrıs"a Rum engeli LEFKOŞA (A.A) - 13.12.2011 - Rumlar, ''Bay Kuzey Kıbrıs 2011'' yarışmasının birincisi Cemre Maniga'nın, 17 Aralık Cumartesi gecesi Tayland'da yapılacak ve 40 ülkenin katılacağı ''Mr. International'' yarışmasına, ''Kuzey Kıbrıs'' bandı ile katılmasını engelledi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Aralık Cumartesi gecesi yapılacak ve 40 ülkeden katılacak erkekler arasında arasında, Rumların engellemesinden dolayı ''Bay Kuzey Kıbrıs'' yer alamayacak. Günkut Ajans sahibi ve yarışmanın KKTC Ulusal Delegesi Bülent Günkut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mr. International yarışmasında, 40 ülke arasında ''Bay Kuzey Kıbrıs'' bandı ile yer alması planlanan ve yarışmaya kabul edilen 2011 Bay Kuzey Kıbrıs Birincisi Cemre Maniga'nın, Rum-Yunan engeli ve lobisine takıldığını, ''North Cyprus - Kuzey Kıbrıs'' adı ile katılmasının kabul edilmediğini söyledi. Rum tarafının itirazı sonucu, sadece ''Cyprus-Kıbrıs'' adı ile yarışmaya katılınabileceği görüşü, Organizatör Bülent Günkut tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Günkut, şunları kaydetti: ''Bizler Cyprus değiliz. North Cyprus tarafıyız. Asla, içinde KKTC adı olmayan bir temsiliyette yer alamayız. Yıllardır KKTC'nin tanınması ve tanıtılması için seferberlikteyim. Bu böyle de devam edecektir. Uzak Doğu'daki finale katılmaktan vazgeçtik. Dünyanın bizleri KKTC olarak, North Cyprus olarak kabul edeceği yıllar, haklı direnişimizle yakındır.''