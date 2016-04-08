"Batı'nın ve Rusya'nın daha büyük sorunları var"



Karabağ sorununun çözülmesi ve bunun kalıcı olması için hangi adımlar atılmalı?

Erivan merkezli Kafkasya Enstitüsü Direktörü Alexander İskandaryan:

Anlaşmazlığı kalıcı çözüme kavuşturma gayretleri için zaman maalesef elverişli değil. Şimdi öncelikle ilk yardıma, anlaşmazlığın kalıcı çözüme kavuşturulmasını sağlamak için şiddetin durdurulmasına ihtiyaç var. Ama bu çok zor bir süreç olacaktır. Şu anda, sınırda çarpışmalara son verilip, tarafların 1 Nisan'daki sınır statükosunu yeniden tesis etmeleri amacıyla Azerbaycan'a hep birlikte baskı yapılmalıdır. Ondan sonra müzakere süreci yeniden başlatılabilir. Konsolide baskı Rusya, Avrupa, ABD ve tabii AGİT Minsk Grubu'ndan gelmelidir.

'Azerbaycan anti demokratik bir ülke'

Ateşkesin desteklenmesinde daimi gözlemcilerin görevlendirilmesi yararlı olur. Ancak bu sadece barışa zorlama aracı olarak kullanılabilir. Bana göre, gözlemcilikten ziyade Azerbaycan'ın barış sürecine gönüllü olup olmadığı önemlidir. Azerbaycan anti demokratik, halkının hayal kırıklığı çektiği, sivil toplum ve insan haklarıyla büyük problemleri olan bir ülkedir. Orada iktidar Shakespeare yöntemiyle babadan oğla geçmektedir. Nitekim dış baskı teorik olarak sonuç alınmasını sağlayabilir. Ama bu olmayacaktır. Hem Batı'nın, hem de Rusya'nın her şeyi bir yana bırakıp bu soruna eğilemeyecek kadar büyük problemleri bulunmaktadır.

Alexander İskandaryan, Erivan merkezli Kafkasya Enstitüsü Direktörüdür.

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