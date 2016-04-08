T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"Batı'nın ve Rusya'nın daha büyük sorunları var"

Erivan'daki Kafkasya Enstitüsü Direktörü Alexander İskandaryan, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda iyimser değil. Ermeni uzman, gündemdeki sorunların Batı ve Rusya'yı bu soruna eğilmekten alıkoyacağını belirtiyor.

08 Nisan 2016 17:21


Karabağ sorununun çözülmesi ve bunun kalıcı olması için hangi adımlar atılmalı?

Erivan merkezli Kafkasya Enstitüsü Direktörü Alexander İskandaryan:

Anlaşmazlığı kalıcı çözüme kavuşturma gayretleri için zaman maalesef elverişli değil. Şimdi öncelikle ilk yardıma, anlaşmazlığın kalıcı çözüme kavuşturulmasını sağlamak için şiddetin durdurulmasına ihtiyaç var. Ama bu çok zor bir süreç olacaktır. Şu anda, sınırda çarpışmalara son verilip, tarafların 1 Nisan'daki sınır statükosunu yeniden tesis etmeleri amacıyla Azerbaycan'a hep birlikte baskı yapılmalıdır. Ondan sonra müzakere süreci yeniden başlatılabilir. Konsolide baskı Rusya, Avrupa, ABD ve tabii AGİT Minsk Grubu'ndan gelmelidir.

'Azerbaycan anti demokratik bir ülke'

Ateşkesin desteklenmesinde daimi gözlemcilerin görevlendirilmesi yararlı olur. Ancak bu sadece barışa zorlama aracı olarak kullanılabilir. Bana göre, gözlemcilikten ziyade Azerbaycan'ın barış sürecine gönüllü olup olmadığı önemlidir. Azerbaycan anti demokratik, halkının hayal kırıklığı çektiği, sivil toplum ve insan haklarıyla büyük problemleri olan bir ülkedir. Orada iktidar Shakespeare yöntemiyle babadan oğla geçmektedir. Nitekim dış baskı teorik olarak sonuç alınmasını sağlayabilir. Ama bu olmayacaktır. Hem Batı'nın, hem de Rusya'nın her şeyi bir yana bırakıp bu soruna eğilemeyecek kadar büyük problemleri bulunmaktadır.

Alexander İskandaryan, Erivan merkezli Kafkasya Enstitüsü Direktörüdür.

Ara başlık editöre aittir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Erivan Kafkasya Enstitüsü Direktörü AlexanderDağlık KarabağBatıRusyaKafkasya Enstitüsü Direktörü AlexanderNisanAzerbaycanRusya Avrupa ABDAGİT Minsk GrubuShakespeareErivanKafkasya Enstitüsü DirektörüdürDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24