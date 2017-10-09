"Batılı devletlerin iyi niyetinden emin değiliz"

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) ALTINBAŞ Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, ABD\'nin vize kısıtlamasının sürpriz olduğunu, ABD ile ilişkilerimizin bozulmasının yeni bir durum olmadığını ancak bu vize kısıtlamasının krizde yeni ve ciddi bir basamağı temsil ettiğini açıkladı. Yrd. Doç. Dr. Kaynak ayrıca batılıların Irak ve Suriye krizine ilişkin iyi niyetlerinden Türkiye\'nin emin olamadığını da söyledi.

\"TÜRKİYE\'NİN TEPKİSİ DİPLOMASİDE KARŞILIKLILIK ESASINA DAYANIYOR\"

Yrd. Doç. Dr. Kaynak, Türkiye\'nin tepkisinin de normal olduğunu söylerken bu durumu şöyle yorumladı, \"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulması yeni bir durum değil. Biz bir süredir anlaşamadığımız konular var özellikle de Ortadoğu temelli. O yüzden ABD ile ilişkiler 2013 yılından itibaren, Suriye krizi ile beraber inişe geçmiş vaziyette. Bu vize kısıtlaması da krizde yeni ve ciddi bir basamağı temsil ediyor. Vize ile ilgili ABD\'nin yaptığı uygulama biraz da konsolosluk görevlisinin casusluk suçlaması ile gözaltına alınması ile bağlantılanıyor. Çok fazla Suriye ile ilgili olaylara yönelik bir tedbir olduğunu düşünmüyorum çünkü o konudaki anlaşmazlık baki zaten. O konuda bir çözüm olana kadar ABD yeni vize verilmemesi konusunu gündemde tutacaktır. Orada bir gelişme olursa tekrar vize vermeye başlayabilirler. Tabii Türkiye de diplomatik mütekabiliyet esasına göre, karşılıklılık esasına göre aynı uygulamayı yaptı. Bu da diplomaside sık karşılaşılan bir durum. Bir taraf ne yapıyorsa karşı taraf da onu yapıyor. Ama krizin nasıl çözüleceğinin görülmesi için erken.\"

\"TUTUKLAMALARI SIKINTI YARATMAYA DEVAM EDECEK\"

Türkiye\'nin tutuklamalar nedeniyle sadece ABD ile değil Almanya ile de kriz yaşadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Kaynak, sözlerine şunları ekledi, \"Almanya\'nın konsolosluk değil, vatandaşlık görevlilerinin tutukluluk halleri var. Böyle bir tutuklama furyası var Türkiye\'de. Tabii Türkiye\'nin sadece kendi vatandaşlarına yönelik tutuklamalarda böyle tepki gelmiyor ama yabancı ülkelerin vatandaşlarına doğal olarak tepki geliyor. Benim görüşüm bunun Türkiye için sıkıntı yaratmaya devam edeceğine yönelik. Sürekli komplo, casusluk suçlamaları gibi yaygın bir furya var. Dolayısıyla bu biraz Türkiye\'yi sıkıntıya sokacak bir durum gibi görünüyor. Eğer biz ABD, Avrupa ile ilişkileri düşük seviyelerde tutmak istiyorsak bilemiyorum ama bu durum devam edecek.\"

\"BATILI DEVLETLERİN İYİ NİYETİNDEN EMİN DEĞİLİZ\"

Türkiye\'nin batılı devletlerin niyetlerinden emin olamadığını da söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kaynak \"Türkiye ile Batı ülkeleri arasında özellikle Suriye krizine ilişkin, Irak\'ın durumuna yönelik fikir ayrılıkları var. O konuda batılıların iyi niyetlerinden emin değiliz. Çok iyi niyetli olmadıklarını düşünüyoruz. Toprak bütünlüğünde Irak ve Suriye\'nin yeterli hassasiyetleri göstermediklerini düşünüyoruz. Onun da daha büyük bir sorun olarak çözülmesi lazım\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)