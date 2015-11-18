"Batı serinkanlı olmalı"



Fransa Hükümeti Paris katliamı nedeniyle Avrupa Birliği'nden resmen yardım talebinde bulundu. Dün Brüksel’de buluşan AB savunma bakanları da oybirliğiyle Fransa’ya askeri yardım yapmayı kabul etti. Frankfurter Allgemeine Zeitung gelişmeyi yorum sütununa taşınmış:

“Hollande’ın en azından şimdilik NATO’nun değil de Avrupa Birliği’nin desteğini talep etmesi, sadece Berlin’i şaşırtmamıştır. Brüksel’de oybirliğiyle alınan destek kararı ise sadece sembolik jestlerle sınırlı kalamaz. Bunu Berlin’in de kabullenmesi gerek. Fransa bizim en yakın partnerimiz, ağır yara aldı. Böyle tarihi anlarda izlenecek çizgi, halklar arasındaki ilişkilere damgasını vurabilir. Hatta bazen birçok kuşağı da etkiler bu. Batının şimdi opsiyonlarını serinkanlılıkla değerlendirmesi gerek. Her ülkenin en ön safta çatışmasına gerek yok. Ancak Avrupa’nın sığınmacı krizinde yaşadığı bölünmenin bir benzerinin terörle mücadelede görülmemesi de şart.”

Berlin’de çıkan Die Welt ise Paris katliamını üstlenen IŞİD ile mücadeleyi ele alıyor yorum sütununda:

„IŞİD’in askeri olarak imhası bir opsiyon. Ama daha önce insani amaçla yapılan askeri müdahalelerin yıkıcı tecrübelerini yaşayan kim bu çözümün son raddesine kadar gitmeye yanaşır? IŞİD’in savaşı Avrupa’daki toplumları güvenliğe yeni bir ağırlık vermeye zorlayacak. Eğer hayatlarımızı bugüne kadar olduğu gibi devam ettirmek istiyorsak, şehirlerimizin çehresinin değişmesini de göze almalıyız. Güvenlik güçlerinin daha fazla varlık göstermesi, sivil hayatımıza zarar vermek zorunda değil. Kendi aramızdaki barışın tadını çıkarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Belki de biraz daha bilinçli bir şekilde olacak bu. Şu günler gibi dönemlerde insan, gündelik hayatındaki zevklerin, zahmetlerin veya dramların aslında ne kadar değerli olduğunun farkına varıyor.”

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande parlamentoya saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü halin üç ay uzatılması yönünde önerge vermeye hazırlanıyor. Hollande ayrıca terörle mücadele amacıyla anayasada değişikliğe gidilmesini istiyor. Stuttgarter Zeitung Fransa'daki olası anayasa değişikliğini şu satırlarla yorumluyor:

“Olağanüstü hal durumunun üç ay uzatılması ve anayasaya yerleştirilmesinin de bir bedeli var. Bu bedel, temel vatandaşlık hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması. Kendi deyimiyle hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmek isteyen devlet buna hazır mı? Cevap hayır ise, bu Batı toplumlarının özgürlüklerini ve demokrasilerini zayıflatmak isteyen teröristlerin işine gelir. Kesin olan bir şey var, o da Fransa’nın değişmekte olduğu. Ve bu değişikliklerin bir kısmı da teröristlerin işine yarayabilir.”

Nürnberger Nachrichten adlı gazete ise terör ile mücadele konusunda okurlarına şu yorumu sunuyor:

“Fransa Avrupa Birliği’ndeki en katı terörle mücadele yasalarına sahip. Ayrıca telefon ve internet verileri kaydedilerek saklanıyor. Ama bunların hiçbiri saldırıları engellemeyi başaramadı. Ve bu patlayıcı karışımın oluştuğu, gelecek perspektifi eksikliğinin nefrete dönüştüğü varoşların sorunlarının artık gerçekten ele alınması yönündeki uyarılar da muhtemelen etkisiz kalacak. Biraz daha ölçülü bir yaklaşım ve biraz daha az plansızca hareket edilmesi yerinde olacaktır.”